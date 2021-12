Wie is de grootste Max Verstappen-fan van Overijssel?

De spanning is om te snijden en zondag is het eindelijk tijd voor de ontknoping. Max Verstappen en zijn rivaal Lewis Hamilton staan precies gelijk in het kampioenschap en maken in Abu Dhabi uit wie aan de haal gaat met de wereldtitel in de Formule 1. Afgelopen weekend moest Verstappen na een knotsgekke race in Saudi-Arabië genoegen nemen met een tweede plaats achter zijn concurrent.

Duizenden Nederlanders reizen dit weekend af naar Abu Dhabi om Verstappen te zien racen in de ontknoping van het Formule 1-seizoen. Reisaanbieders zien een grote toeloop op pakketreizen naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, maar zijn in de meeste gevallen al volgeboekt.

