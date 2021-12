Geen strenge regionale regels voor carbidschieten in Overijssel, soms wel lokaal

Net als vorig jaar geldt er ook komende jaarwisseling een vuurwerkverbod. Maar omdat carbidschieten een uitzondering vormt, is er voor die traditie geen landelijk verbod. In Zwolle is het carbidschieten de komende jaarwisseling wel weer toegestaan, meldt de gemeente.

"Regionaal gezien leggen we hier geen lijn op, elke gemeente bepaalt zelf via de lokale regels hoe zij omgaan met carbidschieten", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. "Je ziet dus ook binnen onze regio weer verschillen tussen de gemeenten."

Situatie in Twente

In Twente kozen veel gemeenten er vorig jaar voor om strikte regels op te stellen rond het carbidschieten. Zo was alcohol verboden, mocht carbidschieten alleen overdag en niet in de bebouwde kom. Die regels kwamen er op advies van de Veiligheidsregio Twente, waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Dit jaar zijn er niet zulke strikte regels, bevestigt Arjen Gerritsen van die Veiligheidsregio. "Elke gemeente in onze veiligheidsregio heeft daar zijn eigen vrijheid in. De ene gemeente is daar wat strenger in dan de andere gemeente. Vanuit de Veiligheidsregio hebben we de gemeenten wel geadviseerd om enige beperkingen op te leggen. Maar vooral om er bij iedereen op aan te dringen om gezond verstand te gebruiken. Niet alleen in de omgang met carbid, maar ook de omgang met elkaar."

"Dus houd afstand en volg de hygiënemaatregelen op", aldus Gerritsen:

Lokale regels

Per gemeente kunnen de regels dus verschillen. Is dat niet verwarrend? Gerritsen: "Carbidschieten valt niet onder het vuurwerkverbod, het is lokaal geregeld. Dat maakt dat het hier in veertienvoud geregeld is."