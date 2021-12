Natuurboer Hogeboom: "Met minder koeien verdien ik net zoveel, misschien zelfs meer"

Gerrit en Hendo Hogeboom zijn vader en zoon en runnen samen hun natuurboerderij in Hasselt. Gerrit ontfermt zich over het melkvee en Hendo heeft vleeskoeien die in de uiterwaarden natuur beheren. "Alles is bij ons natuur. We spuiten niks, voegen niks toe dan onze eigen mest en we gebruiken alleen maar wat de natuur ons te bieden heeft," vertelt Gerrit trots.

Natuurbeheer

De twee mannen praten heel nuchter over hoe zij te werk gaan. Toch is het bijzonder. Niet veel boeren kunnen op deze manier hun melkproductie op peil houden. Vader Gerrit: "Ik doe niks wat ik op de landbouwschool heb geleerd. Wij beseffen wel dat we geluk hebben. We beheren grond van Staatsbosbeheer en de provincie en daarom kan het uit."

Onze koeien krijgen geen krachtvoer, we zaaien niks in en daardoor hebben we weinig kosten Gerrit Hogeboom, natuurboer

Veel melk leveren de koeien van Hogeboom niet. "Ongeveer vijfduizend liter. Veel is dat niet, maar onze koeien leveren gewoon wat ze op het gras en de kruiden uit het land kunnen leveren. We kopen geen krachtvoer, hebben weinig dierenartskosten en het riet dat we langs de uiterwaarden weghalen, is strooisel voor in de stal. We hebben daardoor echt weinig kosten."

Omschakeling

Gerrit heeft de omschakeling stapje voor stapje gedaan. "Eind jaren 80 ben ik gestopt met nieuw grasland inzaaien en planten dood te spuiten. We hebben gewoon alles laten opkomen. We zijn heel langzaam van gangbaar naar natuurboer gegaan en hebben ontdekt dat het echt kan."

"We zijn niet bang voor de zogenaamde gevaarlijke kruiden, want we vermalen het niet. We laten ons niet meer opjagen door wat de andere boeren en de vertegenwoordigers willen. We weten dat wat wij doen werkt."

Hendo Hogeboom met zijn natuur-vleeskoeien (Foto: RTV Oost / Marcus Ganzevles )

Natuurboer

Zoon Hendo wilde eerst geen boer worden. "Ik had niet zo'n zin om elke dag te moeten melken. Maar toen mijn broer de boerderij toch niet overnam, wilde ik wel met Belted Galloways (een Schots koeienras, red.) de natuur gaan beheren. Ik ben begonnen met vijf koeien en dat ging goed. Inmiddels heb ik zeventig van deze natuurkoeien. Daarnaast rijd ik met groepen mensen in de huifkar langs de koeien die de uiterwaarden beheren en dan vertel ik hoe we de natuur beheren. Dat is mooi om te doen."

De familie Hogeboom beheert natuur met Belted Galloways (Foto: Wikipedia Creative Commons / Malene Thyssen)

Het vlees van deze Schotse koeien wordt verkocht op de boerderij zelf. "We hebben een winkeltje waar mensen ook melk kunnen tappen en ik verkoop het vlees aan een paar lokale campings. Maar van mij hoeft het niet in de supermarkt komen te liggen, want dan moeten anderen er weer aan verdienen."

