Minister Schouten voor het blok gezet bij stikstofberekening Lelystad Airport

De Raad van State heeft minister Schouten gemaand om snel te beslissen over het vrijgeven van informatie over de uitbreiding van Lelystad Airport. De minister moet met de juiste invoergegevens komen voor een stikstofberekening bij Lelystad Airport.

Half juni besliste de rechtbank Overijssel al dat die informatie op verzoek van de Stichting Hoog Overijssel op tafel moet komen. Maar de minister heeft alleen onjuiste informatie openbaar gemaakt en tijd gerekt. Dat stelde de stichting bij de Raad van State.

Vier weken de tijd

“Uitgangspunt is dat rechterlijke uitspraken moeten worden uitgevoerd”, zegt de Raad nu. Minister Schouten krijgt vier weken de tijd om invoergegevens te leveren over de stikstofberekening die vereist is voor de uitbreiding van het vliegveld.

De stichting en ‘kwelgeest’ Leon Adegeest uit Dalfsen vermoeden dat er met die berekening is gesjoemeld. “We worden hier enorm voor de gek gehouden”, klaagde Adegeest. Volgens hem kan het niet anders dan dat geprobeerd is om een veel te gunstig beeld te creëren van de toekomstige uitstoot van stikstof. De stichting maakt zich daar druk om, want het noordwestelijke deel van Overijssel krijgt bij een uitbreiding van het vliegveld te maken met laag overkomend vliegverkeer.

Dwangsom

De minister beloofde tijdens een eerdere zitting bij de Raad dat de gevraagde gegevens binnen vier weken zouden worden verstrekt. Op de allerlaatste dag van die termijn leverde de minister informatie, maar niet de juiste.

Adegeest en de stichting zijn het intussen helemaal zat. Hun advocate Maaike Bekooy vroeg de voorzieningenrechter van de Raad om zelf een onafhankelijke deskundige aan te stellen die de gegevens boven tafel moet krijgen. Ook vroeg ze om een dwangsom voor het geval dat de minister weer in gebreke blijft. Maar een dwangsom vindt de Raad niet nodig en over de gevraagde aanstelling van een onafhankelijke deskundige meldt de Raad niets in zijn uitspraak.

Strafzaak

Het Openbaar Ministerie bereidt nu een strafzaak voor over mogelijke kwade trouw bij de opstellers van de stikstofberekening. De door Adegeest en de stichting opgevraagde gegevens kunnen in die zaak voor een belangrijk bewijs zorgen.