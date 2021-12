Twentse bezorgers DHL zien veel veranderen na media-aandacht: "Extra uren nu wél uitbetaald"

Koeriersbedrijf DHL betaalde jonge bezorgers een deel van hun werkuren niet uit en negeerde ze als de bezorgers daar over klaagden. Twee weken geleden publiceerde RTV Oost over deze misstanden bij een vestiging in Twente. Al snel bleek dat het bij veel DHL-depots in Nederland misging. Nu, twee weken later, is er al flink wat veranderd.

Dat blijkt als we de - voornamelijk jonge - bezorgers weer spreken. Ze zijn blij en opgelucht dat er nu dingen veranderen. "Direct nadat er artikelen op RTV Oost verschenen ontstond er veel reuring onder collega's", vertelt Sander*. "De reactie vanuit de leiding bleef nog even uit, maar toen kregen we een brief in de mail."

'Extra uren akkoord'

In de brief, die in handen is van RTV Oost, geeft het bedrijf aan graag in gesprek te willen met bezorgers die vragen hebben en roepen de medewerkers op om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, als een stap naar de leidinggevende te groot is. "Een dag later is de regiomanager op bezoek geweest in Oldenzaal bij onze vestiging. Hij heeft uitgelegd hoe de uitbetaling precies in elkaar zit en iedereen kon vragen stellen."

Er werd opgeroepen om extra uren, zoals bij storingen, te melden bij een leidinggevende. Zo kunnen ook die uren uitbetaald worden. "Dat was altijd al zo, maar toen werd dat niet meegenomen of je werd genegeerd. Nu is dat wel anders en dat kwam direct goed uit. Al snel moesten we tijdens een dienst twee uur wachten. De leidinggevenden gaven direct aan dat iedereen het moest melden. Op de mail die ik daarop stuurde kreeg ik al snel akkoord."

Bezorgers kregen zogeheten ‘inpakuren’ niet uitbetaald. Bezorgers moeten namelijk van DHL zelf hun bus inpakken voordat ze een rit starten. Bij een dagdienst gaat het al snel om een uur dat je kwijt bent aan het inpakken van een bus. Pas als de rit gestart wordt, start ook de teller van de werkuren. Daarnaast kregen bezorgers ook niet doorbetaald als er een storing bij DHL optrad of ze om een andere reden moesten wachten.

'Samen sterker'

Door de komst van de regiomanager bleek dat er meer niet goed ging bij de Twentse vestiging. "Zo hangt hier al lange tijd een briefje aan de muur waar op staat dat je altijd tot 22.15 uur moest doorrijden als je nog pakketten in je bus had. Volgens de regiomanager klopt dit niet en mag je maar tot 21.30 uur doorrijden. Dat is dus direct aangepast."

De reuring die onder collega's ontstond, ervaart Sander als positief. "We hebben het er met collega's over en iedereen is blij dat het in de media is gekomen. Het is ook goed voor de onderlinge band, want je bent als bezorger echt een individu. Nu gebeurt er eindelijk iets, terwijl toen we het nog individueel moesten melden we gewoon genegeerd werden. Samen staan we veel sterker."

Terugwerkende kracht

Toch is het nog wel onduidelijk hoe het met de inpakuren zit. "We kregen nogmaals te horen dat die gewoon uitbetaald worden, maar daar hebben we nog geen bewijs van gezien. Ik heb ook mijn exacte werkuren opgevraagd, maar die heb ik nog niet ontvangen."

Of Sander alle extra uren van afgelopen jaar met terugwerkende kracht uitbetaald krijgt? "Daar ga ik niet vanuit. Het gaat in mijn geval om zo'n duizend euro dat ik heb misgelopen. Maar alles uitzoeken gaat wel heel veel tijd en energie kosten en als DHL de werkuren niet overhandigt, kan ik ook niets bewijzen..."

Reactie DHL

DHL laat in een reactie aan RTV Oost weten blij te zijn dat de bezorgers het gesprek met hun leidinggevenden zijn aangegaan. "Zo kunnen misverstanden worden rechtgezet en weggenomen", reageert een woordvoerder.

Sander snapt de reactie, maar had gehoopt dat DHL anders had gereageerd. "Ze geven niet toe dat er dingen structureel fout gaan. Ze doen net alsof alles al goed geregeld was en wij gewoon onze mond open hadden moeten trekken. Maar er gingen gewoon dingen mis en als we wat zeiden, werd je genegeerd."

Herken jij je in dit verhaal? Of wil je iets anders kwijt? Mail dan naar t.vandervelden@rtvoost.nl