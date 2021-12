Zwartewaterland trekt miljoenen uit voor zwembaden: Zwartsluis krijgt wellicht nieuw zwembad, de twee andere blijven ook open

Drie zwembaden in een kleine gemeente als Zwartewaterland is een luxe waar een prijskaartje aan hangt. Maar de voltallige gemeenteraad is het er over eens: de baden hebben zo'n grote maatschappelijke waarde dat elke kern zijn eigen zwembad moet houden. In de waterrijke gemeente moet elk kind de mogelijkheid hebben om dichtbij op zwemles te kunnen. Ook het sportief en recreatief zwemmen moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Meest gebruikte bad

Het college van Zwartewaterland wilde de Kragge in Zwartsluis eigenlijk alleen renoveren. Dat is iets goedkoper dan helemaal nieuwbouwen. Maar de voltallige raad wil liever wel een compleet nieuw zwembad in Zwartsluis: "Het is ons meest gebruikte zwembad, en het is echt helemaal óp", verwoordde John Smits van de VVD. Een motie met deze wens werd ondertekend door alle partijen.

Verantwoordelijk wethouder Slingerland kan niet om de voltallige raad heen, dus hij belooft zo snel mogelijk met een aangepast plan te komen met nieuwbouw in Zwartsluis als uitgangspunt.

Bezuinigen

Dat kost de gemeente wel minstens zeven miljoen euro. Op jaarbasis moet de gemeente ruim één miljoen euro op de begroting zetten voor de zwembaden, dat is 200.000 euro meer dan nu. Een deel daarvan moeten de zwembaden zelf ophoesten. De stichting Zwembaden Zwartewaterland, die de de drie baden beheert, moet bezuinigen op personeelskosten: er worden 3 fte's geschrapt.

Zwempret in de Kragge in Zwartsluis (Foto: Stichting Zwermbaden Zwartewaterland)

Woningbouw en sporthal

Nieuwbouw heeft nog een ander groot voordeel, betoogt John Smits. "De huidige locatie aan de Julianastraat leent zich ook goed voor woningbouw, dus dat kan ook de kosten weer wat drukken." Als het nieuwe bad op een andere plek wordt gebouwd kan de oude Kragge gewoon open blijven totdat de nieuwbouw klaar is.

Bastiaan Tamminga van BuitenGewoon Zwartewaterland heeft nog een extra opdracht voor de wethouder. "Onderzoek gelijk of je het zwembad kunt combineren met een sporthal, ook daar is grote behoefte aan in onze gemeente. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven, en dan liever nu op zo'n manier dat je het later niet meer hoeft."

Bestevaer gerenoveerd

De raad heeft weliswaar een sterke voorkeur voor een nieuw bad, maar niet koste wat kost. Mocht nieuwbouw toch niet haalbaar zijn, dan komt de andere variant weer in beeld. Dat is een renovatie van de Kragge. Maar pas nadat écht goed onderzocht is wat een compleet nieuw zwembad kost en oplevert.

De opties die nu worden onderzocht mogen in elk geval niet ten koste gaan van het zwembad in Genemuiden. De raad wil sowieso ruim vier miljoen uittrekken voor renovatie van de Bestevaer.