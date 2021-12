FC Twente nog zonder Brama in treffen met RKC, Ugalde twijfelgeval

Wout Brama is ook zondag afwezig bij FC Twente (Foto: Orange Pictures)

Ron Jans in aanloop naar FC Twente-RKC Waalwijk

Wout Brama is nog niet volledig hersteld van zijn kuitkwetsuur die hij opliep tegen Feyenoord. Daardoor moest de aanvoerder van FC Twente afgelopen weekend al verstek laten gaan in het gewonnen uitduel met Go Ahead Eagles, maar komt ook de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk te vroeg voor de 35-jarige middenvelder.

"Afgelopen weekend is een scan gemaakt van de kuit van Wout en die geeft geen schade aan. Maar het is nog niet genoeg voor aankomend weekend", schetst trainer Ron Jans in aanloop naar het duel met RKC.

Ugalde

Naast de afwezigheid van Brama staat er voor komende zondag nog een vraagteken achter de naam van Manfred Ugalde. De onverschrokken Costa Ricaan, die met zijn invalbeurt tegen Go Ahead Eagles de ommekeer teweegbracht voor de Enschedeërs, heeft lichte klachten. “We moeten even afwachten of Manfred morgen de laatste groepstraining mee kan doen”, licht Ron Jans toe.

Vorig seizoen puntloos tegen RKC

FC Twente beet zich vorig seizoen stuk op RKC. Zowel uit als thuis wisten de Noord-Brabander de volle buit te pakken. Ook zondag verwacht Jans een lastige wedstrijd. "In Nederland moet je je steeds meer instellen op een tegenstander die met vijf verdedigers speelt. Dat verwachten we bij RKC ook, hoewel ze soms ook anders spelen."

Cerny

De van een zware blessure teruggekeerde Vaclav Cerny heeft inmiddels een handvol invalbeurten achter zijn naam staan, maar voor een basisplaats moet de Tsjech nog even geduld hebben. "Het gaat steeds beter, maar die gaat nog niet starten. Hij kan wel wat brengen en dat zal alleen maar beter worden. Hij is getergd op de training en hij moet ook wel een bepaalde mate van ontspanning hebben om zijn topniveau te halen, maar dat is alleen maar goed", besluit de oefenmeester.

De Oosttribune

De wedstrijd in De Grolsch Veste tussen FC Twente en RKC Waalwijk begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.