Voor de laatste keer per boot oud papier ophalen in Giethoorn vanwege besluit ROVA

In Steenwijkerland is het gebruikelijk dat scholen of verenigingen eens per maand het oud papier huis-aan-huis ophalen. In een gedeelte van Giethoorn gebeurt dat met de vrachtwagen van de ROVA, waarbij twee ouders achterop plaatsnemen om de dozen in te laden. In het waterrijke gedeelte van het dorp regelt men een ponton om het papier af te voeren.

Wij gingen mee op de boot.

Extraatje voor de school

Basisschool De Punter regelt vrijwilligers voor de inzameling, vaak zijn dit ouders van kinderen. In ruil voor de helpende handen krijgt de school een zakcentje aangeboden. “Met de opbrengst zorgen we ervoor dat kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp of een schoolreisje betaalbaar blijven”, vertelt schooldirectrice Lida Andriol.

Einde verhaal voor vrijwilligers

Maar ROVA wil de samenwerking tussen verenigingen of scholen niet langer voortzetten. De overweging hierbij is om vrijwilligers niet meer te willen blootstellen aan de met deze wijze van inzameling gepaard gaande risico’s. “Heel jammer, maar ik begrijp hun standpunt. We moeten opzoek gaan naar andere mogelijkheden om geld in te zamelen”, zegt Andriol.

Gemeente springt bij

Om te voorkomen dat de scholen of verenigingen plots met financiële tekorten kampen, zal de gemeente Steenwijkerland volgens Andriol nog enkele jaren een gift uitkeren. “We krijgen tot 2024 een bijdrage. In de tussentijd zullen we opzoek gaan naar een alternatief”, besluit de directrice.

Vanaf 2022 zal ROVA zelf personeel inzetten om de maandelijkse papierinzameling mogelijk te maken. Aanwonenden van de dorpsgracht moeten hun papier voortaan aan de weg zetten.