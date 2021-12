Verdachte kruisboogdrama Almelo herinnert zich niets van fatale dag: 'Het is een groot zwart gat'

De verdachte van het kruisboogdrama in Almelo zegt zich niets meer te herinneren van de fatale dag in september. Dat werd vandaag bekend op de eerste openbare rechtszitting tegen hem. Bij het drama werden twee vrouwen met meerdere messteken omgebracht en schoot de verdachte met een kruisboog op hulpverleners. Hij woonde de rechtszaak vandaag via videoverbinding bij.

"Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar ik weet er niets meer van. Het is een groot zwart gat. Ik snap dat veel mensen vragen hebben, maar ik heb geen antwoorden voor ze. Sorry." De verdachte doet kort zijn verhaal vanuit een speciale afdeling van de Zwolse gevangenis. Hij draagt een wit t-shirt en heeft een klein baardje en snor. "Ik heb net zoveel vragen als iedereen", zegt hij.

Kruisboog

Bij het zogenoemde kruisboogdrama zijn halverwege september twee vrouwen (52 en 70) in een flat aan de M. Th. Steynstraat met meerdere messteken om het leven gebracht. Eén van de slachtoffers was een mede-flatbewoonster, de ander haar nicht.

Na de moorden vertoonde de verdachte zich met ontbloot bovenlijf op het balkon van zijn flat, zwaaiend met een kruisboog. Hij riep dat hij eieren met spek wilde bakken en schoot vervolgens met de kruisboog op toegesnelde agenten en hulpverleners.

LSD

Volgens het OM heeft hij mogelijk gehandeld onder invloed van LSD. Dat gebruikte hij volgens de officier van justitie vaker. "Dan voelde hij zich God."

Die fatale dag was de politie gewaarschuwd met een 112- melding uit het flat waar de moorden zijn gepleegd. "Het ijselijke gegil van de slachtoffers was te horen in de alarmcentrale." De verdachte riep: "Jullie werken voor mij en doen wat ik zeg! Ik bepaal!" Daarna werd het stil.

Mensen afmaken

Tegen de man is volgens het OM veel bewijs. Zo zat er bloed van beide overleden vrouwen op zijn sokken en werd in zijn flat een bebloed mes en kruisboog gevonden. Volgens justitie heeft de verdachte voorafgaand aan de moorden berichten gestuurd dat 'hij mensen ging afmaken'. Hij schreef dan ook dat hij 'dat ging doen in een trip'.

Deze week meldde RTV Oost dat de 29-jarige verdachte nog ernstig verzwakt is, omdat hij voor zijn aanhouding in de borst werd geschoten door een speciale politie-eenheid. Wekenlang werd hij in coma gehouden.

Psychoses

Al snel na het drama onthulde RTV Oost dat de man al geruime tijd bekend was bij allerlei hulpinstanties en dat hij lijdt aan psychoses. De daad zou een enorme schreeuw om hulp zijn geweest, omdat hij voor dichte deuren kwam te staan. De burgemeester van Almelo heeft gevraagd dat uit te zoeken.

Volgens advocaat Kalk, die de verdachte bij staat, was zijn cliënt stomverbaasd toen hij hem vertelde dat hij verdacht werd van een dubbele moord. "Hij weet er niets meer van." Mogelijk heeft de tijd in coma zijn geheugen ook aangetast. "Mijn cliënt had in ieder geval geen reden om de vrouwen om te brengen." Volgens Kalk is de verdachte zich zeer bewust van de heftigheid van de zaak.

Veranderde kijk

Advocaat Diekstra, die een deel van de nabestaanden bijstaat: "Mijn cliënten dachten tot aan vandaag dat er een fout in 'het systeem' van hulpverlening was. Maar nu ze weten dat het om een stelselmatige drugsgebruiker gaat, is hun kijk op de zaak wel veranderd."

De verhoren door de recherche zijn nog niet afgerond. Ze verlopen moeizaam door de gezondheidstoestand van de verdachte. Zijn psychische gesteldheid zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De rechtszaak gaat in maart verder.