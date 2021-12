Sportjaaroverzicht: zes Overijsselse olympische medailles, drama Reshmie Oogink

Hoogland en Van den Berg

We beginnen met het succes. Zes medailles nemen de sporters uit onze provincie mee terug naar Nederland. Twee daarvan zijn er voor baanwielrenner Jeffrey Hoogland.

Goud is er op de teamsprint met Roy van den Berg uit Kampen en Harrie Lavreysen. Laatstgenoemde houdt Hoogland op de individuele sprint van zijn tweede gouden plak af. Ondanks een 1-0 voorsprong in de finale, moet de Nijverdaller genoegen nemen met zilver.

Er is voor Hoogland nog meer te juichen, want zijn vriendin Shanne Braspennincx pakt goud op de keirin.

Ook goud Kimmann

Onze provincie is sowieso succesvol op de fiets, want ook Niek Kimmann grijpt goud. De BMX'er uit Lutten dacht dat zijn olympische droom over was nadat hij een paar dagen voor zijn race op een overstekende official knalde en daarbij een scheurtje in zijn knieschijf opliep. Kimmann verbijt de pijn en toont zich oppermachtig tijdens de wedstrijd.

Brons Wild en Van der Breggen

Ook de vrouwen op de fiets weten twee medailles binnen te slepen. Op de baan pakt Kirsten Wild, die haar carrière met een jaar verlengde vanwege de uitgestelde Spelen, brons op het omnium. Een tweede medaille zit er door een val op de koppelkoers met Amy Pieters niet in voor de Zwolse.

Kirsten Wild met haar bronzen plak (Foto: ANP)

Anna van der Breggen, ook uit Zwolle, pakt ook brons, maar dan op de tijdrit op de weg. Net als vijf jaar geleden rijdt ze naar de derde tijd. Ook Van der Breggen is bezig aan haar laatste jaar als wielrenster. Tijdens de wegwedstrijd raakt ze haar titel van Rio uit 2016 kwijt aan de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer.

Het blijkt een blunder van de Nederlandse ploeg, want na de tijd wordt toegegeven dat de Nederlanders niet wisten dat de Oostenrijkse nog vooruit reed. Annemiek van Vleuten komt als nummer twee juichend over de meet en denkt dat ze gewonnen heeft, maar komt er pas na de race achter dat ze zilver pakt.

Verrassende medaille Oosterwegel

De meest verrassende medaille van onze provincie komt op naam van Emma Oosterwegel. De atlete uit Diepenveen stijgt beetje bij beetje in het klassement en op de afsluitende 800 meter eindigt ze knap als tweede.

Daarmee stoot ze de Amerikaanse Kendell Williams van het podium en pakt op fantastische wijze brons. Landgenote Anouk Vetter maakt het feest compleet door zilver te winnen.

Emma Oosterwegel won verrassend brons (Foto: Orange Pictures)

Knappe triatlon Klamer

Ook de Beuningse Rachel Klamer presteert erg knap tijdens de olympische triatlon. Ze pakt net geen medaille, maar wordt keurig vierde. Na een zwaar jaar voor Klamer een uitstekende prestatie.

Drama Oogink

Dan de minder succesvolle verhalen. Te beginnen voorafgaand aan het toernooi. Taekwondoka Reshmie Oogink is al in Tokio als ze positief wordt getest op corona en tien dagen in isolatie moet. Twee dagen later zou ze in actie moeten komen. Extra hard is het, dat het de Spelen voor Oogink de afsluiting van haar carrière hadden moeten zijn.

Vincent Wevers niet naar Tokio

Vincent Wevers ontbreekt ook in Tokio. De turncoach en vader van zusjes Lieke en Sanne wordt door de KNGU gepasseerd, omdat hij in opspraak is geraakt door aantijgingen van turnsters. Zij zeggen mishandeld te zijn door de coach.

Na een kort geding krijgt hij gelijk en lijkt hij zijn dochters toch bij te mogen staan in Tokio, maar het gerechtshof draait de uitspraak van de kantonrechter echter toch weer terug en dus ontbreekt Wevers.

Zijn dochters gaan wel, maar pakken geen eremetaal. Sanne verdedigt haar titel uit 2016 op de balk, maar weet dit keer de finale niet te halen. Lieke haalt (als eerste reserve) wel de finale van de meerkamp, maar eindigt daarin als 24e en laatste.

Lieke Wevers haalde de finale wel, maar deed niet mee op de prijzen (Foto: Orange Pictures)

Geen medaille Houtzager

Ook voor Marc Houtzager verlopen de Spelen enigszins teleurstellend. De springruiter uit Rouveen haalt wel de finale van de individuele wedstrijd, maar krijgt daarin 13 strafpunten en blijft ver verwijderd van de medailles. Hij ziet landgenoot Maikel van der Vleuten wel brons pakken.

Bij de landenwedstrijd eindigen de twee met Harrie Smolders op de vierde plek. In de kwalificaties doet ook Willem Greve uit Markelo mee. Jeroen Dubbeldam uit Weerselo ontbreekt in Tokio. Een paar maanden voor het toernooi wordt zijn paard Oak Grove's Carlyle verkocht.

Frankrijk weer plaaggeest handbalsters

Frankrijk blijkt weer de plaaggeest van de handbalsters, met daarbij Martine Smeets uit Geesteren. In de kwartfinales is die ploeg veel te sterk: 32-22.

Vier jaar eerder verloor Nederland in de halve finales ook al van Frankrijk. Daarna ging ook de strijd om het brons verloren en dus is er nog steeds geen medaille voor de vrouwen die in 2019 wel de wereldtitel weten te grijpen. Kort na de Spelen laat Smeets weten te stoppen bij Oranje.

Strafschoppendrama voetbalsters

Voor de Nederlandse voetbalsters, met daarbij Jill Roord uit Oldenzaal, Anouk Dekker uit Wierden en Kika van Es, Renate Jansen en Sisca Folkertsma van FC Twente, zien de olympische droom in de kwartfinales uiteen spatten.

Net als in de finale van het WK, twee jaar eerder, is Amerika te sterk voor de ploeg van Sarina Wiegman. Die ploeg neemt de strafschoppen beter en stuurt Oranje daardoor naar huis tijdens het debuut op de Spelen.

Vier medailles Paralympics

Bij de Paralympische Spelen zijn er vier Overijsselse medailles. Handbiker Jennette Jansen uit Westerhaar pakt goud en brons en voor dressuurruiter Frank Hosmar is er zilver en brons.