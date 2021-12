Danique (25) deelt verlies van haar stilgeboren kindje in een boek: "Het houdt Daaf levend"

Ieder jaar op de tweede zondag van december is het Wereldlichtjesdag. Een dag waarop overleden kinderen worden herdacht en er om zeven uur 's avonds een kaarsje voor ze wordt aangestoken. Door de verschillende tijdzones ontstaat er een golf van licht die ouders van een overleden kind steunt en laat beseffen dat ze niet alleen zijn met hun verdriet.

Je wereld stort in Danique Wiegersma

Speciaal op deze dag brengt Stichting Nooit Voorbij een boek uit, waarin zeven verhalen van ouders staan die allemaal een kind moeten missen. Ook de 25-jarige Danique en haar man Sjoerd vertellen over hun zoontje Daaf. "Toen hij overleed heb ik me rotgezocht naar andere verhalen. Ik wilde weten of er meer mensen waren die dit ook hadden meegemaakt en hoe ze daar dan mee omgingen. Je wereld stort in. Je wilt zien dat mensen uiteindelijk toch weer kunnen genieten van dingen in het leven." Na een oproep van de stichting besloot ze mee te schrijven aan het boek.

23 juni 2020

We gaan voor Danique en Sjoerds verhaal anderhalf jaar terug in de tijd. Niets duidde erop dat 23 juni 2020 zowel de geboorte- als sterfdatum van Daaf zou worden. "Ik had eigenlijk een heel goede zwangerschap", blikt Danique terug. "Het was m'n wens om thuis te bevallen en dat kon gewoon. Er was totaal geen indicatie dat er iets aan de hand was."

Daniques vliezen braken die dinsdag en de weeën kwamen langzaam op gang. Een dag later zou ze precies veertig weken zwanger zijn. "We twijfelden of het wel echt was begonnen, omdat ik zo weinig last van weeën had. Maar toen had ik al vijf centimeter ontsluiting." Tijdens de uitdrijving kreeg Danique het gevoel dat er iets niet helemaal klopte. "Ik perste wel, maar Daaf zakte naar mijn idee niet. Toen ging ik zelf voelen en had ik een heel stuk van de navelstreng in m'n hand."

Sepp, Daaf en Joes (Foto: Linda de Groot)

Paniek

Direct ontstond er paniek. Zelf wist Danique ook dat er iets helemaal mis was. "Die ochtend had ik toevallig gelezen dat als de navelstreng uitzakt, het in veel gevallen niet goed afloopt. Dus vanaf dat moment dacht ik: het is erop of eronder."

Alle verloskundigen leken van de buitenkant heel kalm, maar van binnen waren ze dat absoluut niet, hoorde Danique later. Met gillende sirenes werd ze naar het ziekenhuis gebracht. "Gedurende de rit hoorden verloskundigen een hartslag, dus we hadden nog hoop." Achteraf was het Daniques hartslag die ze op dat moment hoorden. Eenmaal in het ziekenhuis bleek dat Daaf al was overleden. Z'n hoofdje duwde de navelstreng dicht en dus ook zijn toevoer naar zuurstof.

'Altijd een kind tekort'

De periode die volgt noemt Danique 'de hel op aarde'. "Iedereen verwacht een leuk telefoontje en is eerst in euforie. Dan moet je vertellen dat er helemaal niets te vieren valt. Je gaat van je grootste geluk naar je grootste nachtmerrie."

Alles opschrijven hielp haar met de verwerking. "En zodat ik niets zou vergeten", vertelt Danique. Ook zoontje Sepp van bijna 3 jaar sleepte z'n ouders er doorheen. "Dat was wel ons grootste geluk." Toch wist de Almelose dat ze heel graag en heel snel weer zwanger wilde worden. "We kunnen Daaf niet vervangen, maar je wilt wel weer iets leuks in je leven. Je wilt je focussen op nieuw geluk." 28 oktober van dit jaar kwam zoon Joes ter wereld.

"We hebben altijd een kind tekort. Je mist hem altijd, hij zit altijd in je hoofd en in je hart. Maar ondanks alles hebben we elkaar, hebben we het heel fijn en kunnen we genieten van dingen. We proberen er echt het beste van te maken."

Daaf (Foto: Stichting Make a Memory)