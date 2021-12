Grootste Verstappen-fan van Overijssel: "Ik heb de hele week niet geslapen"

De grootste Max Verstappen-fan in Overijssel woont in Bergentheim. Eerder deze week deden we een oproep en daaruit kwam Erben Bril naar voren als meest fanatieke fan. Samen met zijn vrienden kijkt Erben elke training, kwalificatie en natuurlijk alle wedstrijden. En dat al jarenlang: "Ik heb de hele week van de spanning niet geslapen." Erben stroopt zijn mouw op: "Kijk, ik heb 33 op mijn arm getatoeëerd, het nummer van Max."

Morgen strijdt Verstappen met Lewis Hamilton in Abu Dhabi om de wereldtitel. In punten staan ze precies gelijk. Verstappen staat nu nog bovenaan, omdat hij één race meer gewonnen heeft dit seizoen. Erben gelooft wel in een wereldtitel van de Nederlander: "Hij gelooft er zelf in en ik ook. Of ik vannacht kan slapen? Ik hoop het wel, maar ik denk het niet."

Met de hele vriendengroep bezoeken ze één race per jaar, die in Oostenrijk. Een hele verzameling t-shirts in de hoek van de ruimte waar ze samen kijken komt daar vandaan. Daarnaast liggen in de keet heel veel petjes en andere Max Verstappen-relikwieën.

Ik denk dat iemand anders Hamilton eraf rijdt Erben Bril

Verstappen start morgen vanaf de eerste plaats, net voor zijn grote concurrent Hamilton. Dat is het resultaat van de kwalificatie van vandaag, waarin Verstappen de snelste was. Erben denkt dat Hamilton en Verstappen het einde van de race wel eens niet zouden kunnen halen. "Als ze allebei uitvallen, is Max wereldkampioen, als het zijn schuld niet is tenminste. Ik denk dat iemand anders Hamilton eraf rijdt."

De race begint morgen om twee uur 's middags.