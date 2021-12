Wat te doen met je zorgverzekering: nu overstappen, wachten of niets doen?

Ziekenhuizen in Overijssel hebben met veel grote zorgverzekeraars nog geen contracten gesloten voor volgend jaar. Wat betekent dat voor jou als verzekerde? Moet je nu overstappen of juist nog even wachten? De Consumentenbond verwacht dat de ziekenhuizen er wel uit gaan komen met de verzekeraars. "Maar het is wel goed om je er nu alvast in te verdiepen."

De onderhandelingen tussen de ziekenhuizen in onze provincie en de zorgverzekeraars verlopen zeer moeizaam, zo werd gisteren duidelijk. Het Deventer Ziekenhuis verwacht zelfs dat het met sommige zorgverzekeraars helemaal geen overeenkomst kan sluiten.

Gevolgen voor verzekerden

Mochten ziekenhuizen en verzekeraars er niet uitkomen, dan kan dat gevolgen hebben voor jou als verzekerde. "Dan moet je een deel van de rekening zelf betalen", zegt Babs van der Staak, deskundige op het gebied van zorgverzekeringen bij de Consumentenbond. "Je kunt dan niet zo maar naar elk ziekenhuis of naar elke zorgverlener, als je tenminste wil dat de rekening volledig betaald wordt door de zorgverzekeraar."

De Overijsselse ziekenhuizen spreken van de meest moeizame onderhandelingen in jaren. Maar Van der Staak verwacht dat de contracten met de verzekeraars er wel gaan komen. "Ze komen er bijna altijd uit. Naar het einde van het jaar zullen de meeste ziekenhuizen gewoon gecontracteerd zijn."

Toch had de Consumentenbond liever dat de contracten al rond waren. "Als de nieuwe zorgpremies bekend worden, zouden de onderhandelingen eigenlijk ook rond moeten zijn. Het is belangrijk dat je weet waar je aan toe bent."

'Wacht nog even'

Wachten. Dat is het belangrijkste advies van de Consumentenbond voor nu. "Wacht nog even met overstappen. Maar het is wel goed om je er nu alvast in te verdiepen. Als je wacht tot 31 december en je moet nog van alles uitzoeken, dan wordt het wel erg laat. Het is wel handig om nu te kijken naar wat je volgend jaar aan zorg nodig hebt", aldus Van der Staak.

Helemaal niet omkijken naar je zorgverzekering voor volgend jaar is ook niet handig, benadrukt ze. "Denk niet: 'Waar ik nu zit is het prima, ik laat het gewoon doorlopen voor volgend jaar'. Misschien zijn er dingen veranderd in de verzekering of heb je volgend jaar een operatie. Het is altijd goed om er in te duiken."