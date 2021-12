Veilig carbid schieten met BOCK-campagne: "Leer het van de grote jongens"

De campagne is zeker geen overbodige luxe, volgens Jan Wittenberg van veiligheidsregio IJsselland. "Je ziet dat er nog veel ongelukken gebeuren waar dat niet nodig is. Wat opvalt, is dat je dit veel ziet onder de jongere carbidschieters die zelf dingen gaan uitproberen. Daar gaat het dan mis. Ik zeg dus altijd: 'Als je het wil leren, doe het dan bij de grote jongens die het al jaren doen.'"

Mensen schieten steeds bewuster met carbid Jan Wittenberg, Veiligheidsregio IJsselland

De BOCK staat voor de Bewust Oplettende Carbid-Knaller. In deze campagne krijgen carbidschieters voor het zevende jaar op rij voorlichting over hoe je veilig met carbid knalt. Aan de hand van vijf tips leert de campagne in een notendop hoe je veilig met carbid knalt, en wat hiervoor benodigd is.

Inwoners praten mee over locaties voor carbidschieten (Foto: RTV Oost)

Positieve ontwikkeling

Wittenberg ziet de laatste paar jaren een positieve ontwikkeling in het schietgedrag van carbidschieters. "We zien dat mensen steeds bewuster carbid schieten. Dat wordt eigenlijk elk jaar beter. Bij de meeste groepen zie je dat er netjes gebruik wordt gemaakt van veiligheidsbrillen en oordoppen. Die simpele dingen, daar begint het mee."

Toch valt er nog een hoop winst te behalen en is de BOCK-campagne nog altijd nodig. Want het gaat ook vaak mis. Vorige jaarwisseling zijn er in het Brandwondencentrum Groningen drie brandwondenslachtoffers binnengekomen waarbij carbid schieten de oorzaak was. Dat is minder dan het jaar ervoor. Toen waren dit er zes.

"Wat je ziet bij slachtoffers van carbid zijn bijvoorbeeld verbrande handen. Wat je ook veel ziet, zijn brandwonden omdat er opeens toch nog een steekvlam uit de melkbus kwam. Dat is heftig, en zo zie je maar: je moet goed weten wat je doet", zegt Wittenberg.

Beperkingen en regels

Net als vorig jaar geldt er ook komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod. Maar omdat carbidschieten een uitzondering vormt, is er voor deze traditie geen landelijk verbod. Elke gemeente mag zelf bepalen of er extra maatregelen worden opgelegd. Zo kozen veel gemeenten in Twente er vorig jaar voor om alcohol te verbieden.

Daarnaast mocht carbidschieten alleen overdag en niet in de bebouwde kom. Die regels kwamen er op advies van de Veiligheidsregio Twente, waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Dit jaar minder streng

Veiligheidsregio Twente liet gisteren weten dat er dit jaar niet zulke strenge regels zullen gelden. Ook Veiligheidsregio IJsselland zegt geen grove beperkingen te verwachten vanuit gemeenten. "Het kan wel zijn dat er extra wordt gehamerd op kleinere groepen, ook vanwege beperkingen door de coronamaatregelen", zegt Wittenberg.