Wim Balm emigreerde een half jaar na zijn vier goals tegen RKC

Vier keer scoren in één eredivisiewedstrijd is een zeldzaamheid, zeker voor een hardwerkende middenvelder van FC Twente. Het overkwam Wim Balm in 1988 tegen RKC. Nog opmerkelijker: na dat seizoen emigreerde Balm naar Noorwegen waar hij nog altijd woont.

Balm heeft die 23e oktober in 1988 in het geheugen gegrift staan. RKC treedt in het Diekmanstadion aan met een door blessures gehavend elftal. De score had nog veel hoger kunnen uitvallen dan de uiteindelijke 7-1. "Voor rust scoorde ik twee keer. Waren niet zulke hele mooie goals. Eentje met een sliding en een schot dat er een beetje raar in vloog. Na rust kreeg kon ik twee keer vrij doorlopen na een pass van, ik meen, Fred Rutten."

Het is tegenwoordig ondenkbaar voor een voetballer die bij een club in de top drie speelt: op je 29e stoppen en vanwege de liefde kiezen voor emigratie naar Noorwegen. Toch is dat wat Wim Balm in 1989 doet. Ruim dertig jaar later is de ex-speler van FC Twente (1987-1989) nog altijd gelukkig in het land van fjorden en meren.

Getalenteerd

Balm is een meer dan getalenteerde voetballer. Begaafde linkermiddenvelder. Maakt de hoogtijdagen van Haarlem mee en is zelfs een keer reservespeler bij het Nederlands elftal. "Maar de echte top? Daarvoor was ik niet hard genoeg. Ik vond mooi voetballen belangrijker dan schoppen."

Hij kiest in 1987 voor een contract bij FC Twente, hij zal er twee seizoenen alle wedstrijden (68) spelen. "Maar toen was ik al bezig met mijn carrière buiten en na het voetbal. Mijn ouders waren huiverig toen ik profvoetballer werd bij Haarlem. Ze vonden de studie minstens net zo belangrijk. Ik studeerde Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam."

Gymleraar

Zo kan het gebeuren dat Wim Balm zondags na een wedstrijd van FC Twente niet kiest voor de Enschedese binnenstad. "Ik werkte toen een paar dagen in de week als gymleraar in Breukelen. Reed ik op en neer. Op maandag moest ik ook altijd naar Breukelen."

Balm, inmiddels 62, kijkt nog altijd met veel plezier terug op zijn twee seizoenen bij FC Twente. "Toen ik voor het eerst naar Enschede reed werd het steeds leger. Ik dacht: waar kom ik terecht? Maar het was echt een heel leuke tijd. We presteerden ook goed. We werden twee keer achter elkaar derde in de eredivisie. We misten het eerste jaar Europees voetbal omdat Ajax de Europa Cup-finale van KV Mechelen verloor en na het tweede seizoen ging ik weg."

Liefde

Want tijdens een vakantie op Mallorca loopt Balm een leuke Noorse vrouw tegen het lijf. En dat is nog altijd zijn echtgenote. "FC Twente wachtte en wachtte maar met een nieuw contract. Op een gegeven ogenblik besloot ik de stap te wagen: ik emigreerde met mijn vriendin naar Noorwegen. Daar heb ik nog een paar jaar gevoetbald in de lagere divisies."

"Nee, spijt heb ik nooit gehad van die beslissing. Daarvoor is het leven hier te goed. Ik ben nog altijd leraar lichamelijke opvoeding en train een jeugdelftal. Ik had na FC Twente nog wel een buitenlands avontuur aan willen gaan, destijds was het bijvoorbeeld lucratief om in Frankrijk te voetballen. Dat avontuur elders kwam er dus toch, maar iets anders, haha."