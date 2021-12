Actrice Johanna ter Steege zoekt de ziel van de regio in Twente op Film

"Het wordt een uniek document, een film over de geschiedenis van Twente in een periode van honderd jaar." De uit Twente afkomstige actrice Johanna ter Steege glundert helemaal als ze deze woorden uitspreekt over Twente op Film, waarvoor ze samen met producent en regisseur Erik Willems het initiatief nam.

"Er is heel veel gefilmd tussen 1915 en 2015, de eeuw die wij behandelen", zegt Erik Willems. "Honderd jaar lang, van allerlei kanten en van allerlei plekken. Maar er is nooit geprobeerd om met al dat materiaal samen een verhaal te vertellen."

'Twente is heel kleurrijk'

Ter Steege en Willems leunen ontspannen tegen een hekje bij de Pelmolen in Rijssen, in de naaste omgeving van Johanna's geboortegrond. "Op zoek naar de ziel van Twente, zo is het heel mooi omschreven", zegt ze. "Wat Twente Twente maakt. Twente is heel kleurrijk en dat wist ik natuurlijk al heel lang. Maar door al die oude archiefbeelden nog veel meer."

Ze begint een opsomming van wat in Twente allemaal is voorgevallen. "Je hebt de textielindustrie, de Twentse tradities, sport, feesten, de dingen van alledag, de hoogte- en dieptepunten, de vuurwerkramp." Willems valt haar bij. "Het is vooral een ontwikkeling, hè. Het is zo mooi dat als je door de tijd heen kijkt, dat je kunt zien wat er veranderd is. Maar ook wat er gebleven is. En wat ik zelf aan Twente zo mooi vind, is dat het een heel dynamische regio is. Echt een gebied dat zichzelf opnieuw heeft uitgevonden."

Ter Steege beaamt het met een glinstering in haar ogen. "Twente is groot geworden in heel Nederland door de textiel. Op een gegeven moment was dat helemaal weg. Maar je hebt nu bijvoorbeeld een Universiteit Twente, prachtig toch?"

'Heel waardevol'

Beiden zijn enthousiast over de te maken film. "Het wordt een prachtig document van en voor ons allemaal. Voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is heel waardevol om te kijken naar je geschiedenis. Dat heeft alles te maken met het heden en zegt ook iets over de toekomst."

Willems bekijkt het resultaat alvast als filmmaker. "Wat ik zo mooi vind aan film, je kijkt door de tijd heen. In een uur, anderhalf kun je de hele eeuw voorbij laten komen. Alles bij elkaar en dat alles samengevat in één film. Prachtig." Ter Steege vult hem aan. "Erik maakt dit soort films al en toen gingen we fantaseren of we ook niet zoiets over Twente zouden kunnen doen. Ik was direct enthousiast, want als ik iets in Twente kan doen, dan kom ik", zegt ze breed lachend.

Volgens Willems is er al veel materieel voorhanden. "Ook van polygoon, bijvoorbeeld over de aanleg van het Twentekanaal, al die burgemeesters die kwamen en allerlei andere belangrijke gebeurtenissen. Maar wat zo mooi is, is dat we het kunnen aanvullen met beelden die mensen zelf hebben gefilmd. Over allerlei alledaagse dingen."

Hij kijkt denkbeeldig terug in het verleden. "Je hebt vaak niet in de gaten dat het gewone eigenlijk heel bijzonder is. Als je kijkt naar de auto's uit de jaren vijftig en zestig, die hebben we nu niet meer. En kijk eens naar de kleren van toen. Niet te vergelijken."

'Eind april, begin mei klaar'

De slotvraag is wanneer de film in de bioscopen te zien is. Ter Steege houdt een kleine slag om de arm. "De bedoeling is dat de film eind april, begin mei volgend jaar klaar is. Dan kan iedereen er in de bioscoop naar komen kijken en we hopen natuurlijk dat heel veel mensen dat gaan doen."

RTV Oost en TC Tubantia helpen beide filmmakers bij de totstandkoming van Twente op Film. Daarvoor wordt in januari onder meer het Historisch Filmcafé Twente opgezet. In Enschede (6 januari, Museumfabriek), Rijssen (13 januari, Rijssens Museum) en Hengelo (19 januari Oyfo Techniekmuseum) kunnen mensen dan hun bijzondere films brengen en laten zien. Voor meer informatie is een speciale website beschikbaar: www.twenteopfilm.nl