PEC Zwolle nog zonder Van Polen, Paal, Redan en Saymak tegen Fortuna

Ook Sai van Wermeskerken, Leandro Fernandes en Pelle Clement zitten nog in de lappenmand. Schreuder zal hoogstwaarschijnlijk niets wijzigen aan zijn basiself ten opzichte van het duel met Groningen van vorige week. PEC speelde daar met 1-1 gelijk. Morgen kan het de laatste plaats in de Eredivisie verlaten. Als het wint van Fortuna wordt die ploeg de hekkensluiter op doelsaldo.

Drie punten goud waard

Doelman Kostas Lamprou beseft dan ook het belang van het duel. "Elke wedstrijd is voor ons belangrijk. Maar je zou kunnen zeggen dat morgen extra belangrijk is voor ons. Je kunt goed aansluiten. Dan kom je gelijk met Fortuna en hopelijk in de buurt van Sparta en de wereld ziet er dan heel anders uit. We gaan ervoor. De drie punten zijn goud waard."

Goed bezig

Sinds enkele weken is niet Art Langeler, maar Dick Schreuder de trainer van Lamprou. Hij merkt een groot verschil tussen de twee. "Doordeweeks hadden we een dag vrij. Die is geschrapt omdat de trainer een dag extra wilde om zijn visie over te brengen op het team. Elke training is zeer belangrijk. Hij wil op elk moment benadrukken wat hij van ons verwacht. Dat merk je ook. We voetballen anders. Een ander systeem natuurlijk ook. Hij wil veel meer vooruit voetballen en druk zetten. Dat is even wennen en schakelen. Ik denk dat we behoorlijk wat stappen hebben gemaakt daarin. Het is te vroeg om te zeggen dat we alles perfect onder de knie hebben, maar we zijn goed bezig en dat moet ons kracht geven om vooruit te kijken en positieve energie te pompen."

Morgen start de belangrijke wedstrijd van PEC tegen Fortuna om 21.00 uur en dat duel is live te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.