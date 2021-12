Frank Wormuth over mogelijke versterking Heracles in winterstop: "Lastig, maar als er iemand langskomt die past, zeg je geen nee"

Trainer Frank Wormuth kan momenteel geen beroep doen op belangrijke krachten Rai Vloet, Delano Burgzorg en Ismail Azzaoui. De oefenmeester kijkt naar de mogelijkheden om zijn ploeg in de winterstop te versterken, maar beseft ook dat dat lastig is.

"Wij krijgen natuurlijk alleen spelers die zelf niet gespeeld hebben. Daarom zijn ze niet fit. Daarnaast hebben ze tijd nodig om ons systeem te leren. Je weet niet of we iemand vinden die meteen mee kan doen. En degenen die dat wel kunnen, komen niet naar Heracles. Maar de scouting en Tim Gilissen kijken natuurlijk altijd naar een mogelijkheid. Dat moeten ze doen, dat is hun taak. Als er iemand langskomt die past, zeg je geen nee."

Bewijzen

Tot de winterstop kan er sowieso niets gebeuren op spelersgebied en dus mogen de spelers zich aan Wormuth en zijn staf bewijzen. "We geven nu de huidige ploeg de kans het de komende vier wedstrijden te doen en dan zien we verder of we nog naar een bepaalde positie moeten kijken. Die vier wedstrijden gaan ons een beeld geven."

Vitesse thuis minder

De eerste van de vier laatste wedstrijden van 2021 is die van zondag bij Vitesse. Wormuth ziet kansen, vooral omdat Heracles naar Arnhem moet. "Ze staan in de ranglijst van uitwedstrijden eerste, maar thuis niet. Daar hebben ze twee overwinningen, twee gelijke spelen en twee nederlagen. Daar zijn ze misschien iets kwetsbaarder." Heracles pakt de punten voornamelijk op eigen veld, maar de trainer is nu dus blij met een uitduel. "Normaal zou ik zeggen dat het fijner was als we thuis zouden spelen, maar op dit moment zie ik dat Vitesse in uitwedstrijden fantastisch is en in thuiswedstrijden ook, maar niet perfect."

RTV Oost

De wedstrijd tussen Vitesse en Heracles staat zondag om 14.30 uur op het programma en is te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.