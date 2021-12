VIDEO | Mini-kerstdorp van David (81) uit Kampen is niet meer zo mini

Het 'mini-kerstdorp' dat nu in winkelcentrum Penningkruid in Kampen staat, is vier bij vijf meter groot en bestaat uit honderden figuren en huisjes. De ramen zijn verlicht, draaimolens draaien en het kerstgevoel spat er vanaf.

Kerstmannen, overal... (Foto: Harry Hol)

David van den Belt (81) stalde zijn bouwwerk de afgelopen zes jaar uit in het verpleeghuis waar zijn vrouw lag. Maar vanwege corona kon het daar niet staan. "Ik sprak iemand van het winkelcentrum Penningkruid, die zei dat er een winkel vrij stond. Of ik het bij hen wilde opbouwen." Dat heeft hij gedaan, met enige hulp. Want het is een flinke klus om het allemaal op een mooie manier op te tuigen.

Onlangs kwam de burgemeester van Kampen ook kijken. David: "Die zei dat het de eerste keer was dat hij een dorp mocht openen".

Ook het reuzenrad draait in Davids kerstdorp (Foto: Harry Hol)

Hoewel het begon als iets leuks voor de kleinkinderen, doet David het nu ook omdat hij er zelf van geniet. "Ik vind het iets geweldigs" zegt hij. "Het is een hobby, iets fantastisch. Ik verheug me er elk jaar in november al op."