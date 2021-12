Go Ahead Eagles zonder Nauber tegen FC Utrecht

Twee andere spelers hebben de ziekenboeg deze week juist verlaten. Zo maakt aanvoerder Bas Kuipers zijn rentree in de wedstrijdselectie. De linksback stond een maand aan de kant vanwege een knieoperatie, maar zit in de Domstad morgenavond voor het eerst weer op de bank. "Hij is nog niet klaar om te beginnen", stelt trainer Kees van Wonderen. "We gaan geen risico's met hem nemen. Hij zou hooguit een half uur kunnen spelen."

Ook Ogechika Heil is klaar voor zijn rentree. De vleugelaanvaller raakte eind oktober in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard geblesseerd aan zijn hamstring.

Levelen

FC Utrecht is de nummer vier van de Eredivisie. Maar bij een overwinning van Go Ahead Eagles heeft de ploeg uit Deventer nog maar drie punten achterstand op de Utrechters. "Als je een jaar geleden tegen ons gezegd had dat wij ons konden levelen met Utrecht, dan hadden we misschien op ons voorhoofd gewezen", beseft Van Wonderen. "Het is een geduchte tegenstander uit de top vijf, maar we kijken ernaar uit. Het is een mooie wedstrijd om ons weer te laten zien en er zijn ook kansen voor ons."

De wedstrijd in Stadion Galgenwaard begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost en onze online kanalen.