Sportjaaroverzicht: veelvraat Hoogland en afscheid Van der Breggen en Wild

Baanwielrennen

Jeffrey Hoogland pakte al goud en zilver op de Spelen en tijdens het WK en EK vult hij zijn prijzenkast nog wat verder aan. De Nijverdaller pakt twee wereldtitels in het Franse Roubaix. Zowel op de kilometer tijdrit als op de teamsprint is hij de sterkste. De laatste titel wint hij, net als bij de Spelen, met Kampenaar Roy van den Berg en Harrie Lavreysen.

Laatstgenoemde is opnieuw ook zijn grootste tegenstander op de individuele onderdelen. Op de sprint en keirin moet de Overijsselaar zijn meerdere erkennen in de Brabander. Kirsten Wild uit Zwolle pakt twee medailles op het WK. Ze wordt met Amy Pieters wereldkampioen op de koppelkoers en pakt brons op de puntenkoers.

Hoogland, Van den Berg en Lavreysen zijn ongenaakbaar op de teamsprint (Foto: Orange Pictures)

Op het EK kan Hoogland drie titels bijschrijven. Met Van den Berg en Lavreysen is hij ook hier oppermachtig op de teamsprint. Net als op het WK wint hij ook hier de kilometer tijdrit en dit keer weet hij Lavreysen wel te verslaan op de keirin. Op de individuele sprint moet Hoogland de winst wel aan Lavreysen laten. Kyra Lamberink uit Bergentheim verrast met de Europese titel op de teamsprint en rijdt daar een nieuw wereldrecord.

Wielrennen

2021 is het laatste wielerjaar van twee grootse Overijsselse wielrensters. Anna van der Breggen en Kirsten Wild, beide woonachtig in Zwolle, maken dit jaar de laatste kilometers en dat gaat bij beide vrouwen niet onopgemerkt voorbij.

Van der Breggen

De 31-jarige Van der Breggen pakt in haar afscheidsjaar olympisch brons op de tijdrit, schrijft voor de vierde keer Giro Rosa op haar naam, wordt voor de tweede keer Nederlands kampioen tijdrijden, wint voor de zevende (!) keer de Waalse Pijl en pakt de zege in de Omloop het Nieuwsblad, de Ronde van Burgos, de Grote Prijs van Eibar en Durango-Durango Emakumeen Saria.

In La Course helpt ze Demi Vollering aan de winst en wordt zelf vierde. Tijdens het WK in september rijdt ze haar laatste wedstrijd en is ze vooral aan het genieten. Daar doet ze niet mee om de prijzen. Een maand eerder krijgt ze de Erepenning van de stad Zwolle.

Olympisch brons voor Van der Breggen in laatste jaar (Foto: Orange Pictures)

Wild

Wild kreeg die onderscheiding in 2018 al. Zij wilde eigenlijk afgelopen jaar al stoppen, maar vanwege het verplaatsen van de Olympische Spelen door de coronapandemie werd haar carrière met een jaar verlengd.

Dat was niet voor niets, want in Tokio pakt ze haar eerste olympische medaille op de baan. Op het omnium grijpt ze brons. Eerder gaat ze onderuit op de koppelkoers en wordt ze met Amy Pieters vierde.

Op het WK in oktober wint het duo de derde wereldtitel op rij in Roubaix. Een dag later is er ook nog brons voor Wild op de puntenkoers. Het is de laatste mondiale medaille voor de Zwolse, die liefst negen keer wereldkampioen en acht keer Europees kampioen werd.

Wild en Pieters vieren de wereldtitel (Foto: Orange Pictures)

Maurits Lammertink

Verdrietig nieuws is er rond Maurits Lammertink. De wielrenner uit Reutum wordt in juni bij het halen van een ijsje in Hengelo aangereden door een scooter en raakt zwaargewond.

Zijn situatie is zelfs even levensbedreigend, maar gelukkig al snel stabiel. Na ruim twee weken mag hij het ziekenhuis verlaten en in oktober meldt de ploeg dat zijn herstel goed verloopt en hij op de weg terug is.