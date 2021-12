Sluiting van Duitse discotheken betekent nieuwe klap voor Overijsselse busmaatschappijen

Het was een van de weinige ritjes die ze nog konden maken, in de weekenden naar de Duitse discotheken ZAK en Index, vlak over de grens. Maar ook die tripjes verdwijnen uit de agenda's van touringcarmaatschappijen. Vandaag werd bekend dat de clubs minimaal twee weken hun deuren moeten sluiten.

Ron Veenhuis, eigenaar van Touringcarbedrijf South West Tours in Dalfsen, verzorgde de afgelopen weken volop reizen naar de Duitse discotheken. Voor hem kwam het nieuws van de sluiting niet als een verrassing. "Vorige week moest Index al eerder dicht, omdat bezoekers op de dansvloer hun mondkapje niet op hadden. Je moet je voorstellen dat het daar zo warm is, dat ze met hun shirt staan te zwaaien. Dan is een mondkapje dragen helemaal niet te doen. Toen vroeg ik me al wel af hoe het dan dit weekend wel goed had moeten gaan."

Vandaag kwam het bericht dat Grafschaft Bentheim de deuren van de discotheken voorlopig op slot doet. Aan het 'feesttoerisme' moet een einde komen, menen de Duitse autoriteiten. Volgens de officiële berichten voor minimaal twee weken. "Maar de eigenaar van Index stuurde mij vanochtend een appje, dat ze zeker tot 2 januari dicht blijven", zegt Veenhuis. "Het zou ook gek zijn om op 24 december, precies voor de feestdagen weer open te gaan."

Draaien op 10 procent

South West Tours vervoerde de afgelopen weken jongeren uit onder meer Zwolle, Dalfsen, Ommen, Lemelerveld, Raalte en Nijverdal naar de Duitse discotheken. Nu dat wegvalt blijft er niet veel meer over. Veenhuis: "We doen nog ritten voor Defensie en verzorgen wat asielzoekersvervoer. Maar we halen nog geen 10 procent van ons normale aantal ritten."

Desondanks houdt de ondernemer uit Dalfsen de moed erin. "We hebben al veel tegenslagen gehad. De tegemoetkoming van het tweede kwartaal van dit jaar, hebben we pas deze week ontvangen. Het is elke keer weer kijken hoe, maar we gaan het redden!"

