Nabestaanden kruisboogdrama overvallen door nieuws over drugsgebruik verdachte: "Compassie totaal verdwenen"

Door het drugsgebruik van de Almelose kruisboogschutter die ervan verdacht wordt twee vrouwen om het leven te hebben gebracht, hebben de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers geen goed woord meer over voor verdachte. Eerder waren de nabestaanden nog van mening dat vanwege de vermeende psychische problematiek van de man een deel van de schuld bij 'het systeem' ligt. "Voor zover er al compassie voor de verdachte was, is deze na vandaag totáál verdwenen", vertelt hun advocaat Sébas Diekstra.

Bij het kruisboogdrama kwamen op 17 september in een flatgebouw aan de M. Th. Steynstraat in Almelo twee vrouwen door meerdere messteken om het leven. Een van hen was de onderbuurvrouw van de verdachte, de ander was haar nicht. Een 29-jarige Almeloër die later met ontbloot bovenlijf met een kruisboog op zijn balkon stond te zwaaien, is in de ogen van het Openbaar Ministerie de dader.

Al snel na het drama werd duidelijk dat de kruisboogschutter met psychische problematiek zou kampen. Destijds gaven de nabestaanden, een aantal van hen wordt bijgestaan door Diekstra, de schuld deels aan het systeem. Omdat het beeld was dat de verdachte om hulp zou hebben gevraagd, maar dat deze niet werd geboden door ggz-instellingen.

LSD

Vandaag werd in de rechtszaal duidelijk dat de verdachte meermaals de drug LSD heeft gebruikt. Onder invloed van die drug heeft hij zichzelf eerder dit jaar diep in zijn buik gestoken.

Na het kruisboogdrama is de flatwoning van de man doorzocht. Hier werden, behalve een mes met bloedsporen van een van de slachtoffers, ook zogenaamde LSD-zegels gevonden. Dat zijn papiertjes met het verdovende middel die onder de tong gelegd kunnen worden om zodoende in een trip te komen. De verdachte heeft in verhoren toegegeven een drugsgebruiker te zijn en dan een 'ander mens' te zijn.

“Mijn cliënten werden vandaag op zitting geconfronteerd met de bij de verdachte aangetroffen drugs en het feit dat hij tijdens de feiten hoogstwaarschijnlijk onder invloed was", aldus Diekstra. "Dat in combinatie met het feit dat verdachte kennelijk wist hoe gewelddadig hij kon worden bij drugsgebruik, maakt de zaak voor cliënten kraakhelder. Als iemand drugs gebruikt terwijl hij weet dat hij ernstig agressief kan worden, dan kun je dat diegene al snel toerekenen."

'Totaal ongepast'

Janbart Kalk, advocaat van de kruisboogschutter, zei in de rechtbank in Almelo tijdens zijn betoog groot respect te hebben voor het feit dat de nabestaanden de schuld niet zozeer bij de verdachte, maar bij het systeem neerleggen. Dat schoot echter in het verkeerde keelgat van de slachtoffers.

"Mijn cliënten vonden het totaal ongepast dat zij erbij werden gehaald. Want als je hoort dat de verdachte een LSD-gebruiker is en kennelijk weet dat hij zich daardoor anders gedraagt, krijg je een heel ander beeld van iemand. Voor zover er al compassie voor de verdachte was, is deze na vandaag totaal verdwenen."

Volgens justitie is op gegevensdragers van de kruisboogschutter eerder gezocht op de term 'mass murder'. En is gebleken dat de verdachte voorafgaand aan de moorden berichten heeft gestuurd dat 'hij mensen ging afmaken'. Hij schreef dan ook dat hij 'dat ging doen in een trip'. Daarnaast zijn er op sokken van de Almeloër bloedsporen van de dodelijke slachtoffers gevonden en is de gevluchte verpleegkundige een belangrijke ooggetuige.

Geen herinneringen

De verdachte, die de zitting via een videoverbinding bijwoonde, zegt zichzelf helemaal niets te herinneren van de bewuste dag. Zijn raadsman gaf dan ook aan dat hij de beschuldigingen niet ontkent, maar ook niet bekent. Simpelweg omdat de kruisboogschutter, die ruim drie weken in coma lag, met een zwart gat in zijn geheugen zou kampen.

De zaak wordt op 4 maart hervat.