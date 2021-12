Na twaalf jaar kondigt Wout Wagenmans afscheid aan als wethouder van gemeente Raalte

Een politiek dier, zo kan je hem wel noemen. Al 23 jaar zit de uit Heeten afkomstige Wagenmans in het vak. Hij begon als raadslid bij Gemeentebelangen en in 2010 werd hij wethouder. Hij beet zich vast in meerdere onderwerpen, maar maakte zich vooral hard voor maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren. Hij zorgde ervoor dat de weg bij de landelijke politiek op de agenda kwam.

"En daar ben ik best wel trots op", vertelt de wethouder. "Maar dat kon ik niet alleen. Daar heb ik veel organisaties en mensen voor nodig gehad", benadrukt hij. Wagenmans hoopt dat er nog wat cruciale beslissingen worden genomen over de aanpak van de weg vóór hij vertrekt. "Zo niet, dan heb ik het volste vertrouwen dat het verder goed geleid wordt. En als ze hulp nodig hebben, ben ik gewoon beschikbaar."

Hoogtepunten

Die beruchte N35 was voor Wagenmans één van de hoogtepunten uit zijn bestuurlijke carrière, maar hij is ook trots op de participatie binnen de gemeente. Dat is iets waar de wethouder voor staat. "Ik vergelijk het altijd met een voetbalveld. Je moet samen trainen, samen optrekken en een gezamenlijk doel hebben. Dat samenspel, daar sta ik voor. Bijvoorbeeld de woningbouw in Heino, dat hebben we samen met de inwoners gedaan."

Motie van wantrouwen

Dat nieuwbouwproject in Heino kostte de wethouder overigens bijna zijn baan. Hij lekte geheime informatie en overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen. "Er zijn altijd dingen die ik anders had moeten doen. Ik ben ook wel eens eigenwijs of eigenzinnig. Het is mensenwerk en daar horen fouten bij. Dan is zelfreflectie belangrijk. Daar hebben we uiteindelijk ook weer van geleerd", vertelt hij.

Al met al kijkt Wagenmans tevreden terug op de afgelopen twaalf jaar als wethouder. Wat hij hierna gaat doen, weet hij nog niet. "Twaalf jaar is m'n agenda gevuld door mijn secretaresse. Het zal dus even wennen zijn, want ik had constant mijn telefoon bij mij. Maar wat ik uiteindelijk ga doen, dat bekijk ik pas als ik niet meer op het gemeentehuis kom."

Vandaag is zijn vertrek officieel bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering. Tijdens die vergadering heeft Wagenmans ook het stokje doorgegeven aan de nieuwe fractievoorzitter van de partij, Irene Weertman-Halfwerk.