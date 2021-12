Nu al streep door Twentse Verlichte Carnavalsoptocht in Tubbergen

"Ja, nu al", zegt Claudia Timmers van de Stichting Twentse Verlichte CarnavalsOptocht. "Hoewel het voor ons al best kort dag is om een en ander te organiseren. Normaal trekken we zes maanden uit voor de organisatie van het evenement."

Té veel onzekerheden

"We hebben géén idee onder welke voorwaarden we het evenement eventueel door kunnen laten gaan en dus is het organiseren ervan niet haalbaar. Op anderhalve meter deelnemen in bijvoorbeeld een van de loopgroepen van de carnavalsoptocht, of in het publiek staan op anderhalve meter, is niet haalbaar."

Twentse Verlichte CarnavalsOptocht 2020 (Foto: RTV Oost / Kevin Sand)



"QR-codes checken kan, maar is niet waterdicht te krijgen", denkt Timmers. "We kunnen toegangswegen afzetten en scannen, maar de binnenste ring van de optocht, het centrum van Tubbergen, is niet af te zetten en dus ook niet te scannen."

Ook deelnemers moeten door

"Wat ook sterk heeft meegewogen, in het nu al een besluit nemen, is dat we regelmatig vragen krijgen vanuit de deelnemers. Zij moeten verder met de voorbereiding en het bouwen van de wagens. Maar ze moeten ook investeren in bijvoorbeeld kleding en verlichting."

"En dat alles bij elkaar maakt dat wij met pijn ons in hart hebben besloten, los van de overige verenigingen in de gemeente Tubbergen die een optocht organiseren, de Twentse Verlichte CarnavalsOptocht 2022, niet door te laten gaan", besluit Timmers.