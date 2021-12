Sunny, de beroemde stationskat van Deventer, doodgereden op 'eigen' station

Hij was het bekendste dier van Deventer. Altijd te vinden op het station of in de directe omgeving. Wandelend door de hal of slapend bij de servicebalie. Hij had zelfs een eigen Facebookpagina met 1.500 fans. Maar Sunny is niet meer. De geliefde stationskat van Deventer werd gistermiddag doodgereden. Op z'n 'eigen' station.

"Iedereen die wel eens op het station in Deventer kwam, kende Sunny", zegt Danny Hanekamp. Zo'n twee jaar geleden begon hij op Facebook een fanpagina voor Sunny. "Het begon mensen op te vallen dat hij er altijd was. Dat die kat het ontzettend leuk vond om op het station rond te lopen. Toen leek het me mooi om een Facebookpagina te beginnen."

In de afgelopen twee jaar groeide de pagina gestaag en zo'n 1.500 mensen volgden kat Sunny op Facebook. Regelmatig plaatsten treinreizigers foto's van het dier op de pagina. "Sunny was heel toegankelijk, altijd in voor een aai", weet Danny. "Hij was ook heel zichtbaar natuurlijk, met die mooie kleuren. Echt een bijzondere verschijning."

Aanrijding

Gistermiddag ging het mis op het station in Deventer. Meerdere mensen waren er getuige van hoe Sunny werd aangereden door een bus. De kater, vijf jaar oud, is vervolgens meegenomen door de dierenambulance Klarenbeek. Volgens het ambulancepersoneel was hij vrijwel direct overleden. Na verifiëring bij de eigenaar is vastgesteld dat het inderdaad om Sunny gaat, de stationskat van Deventer.

Sunny is nu thuis bij zijn baasje. Op de Facebookpagina stromen de condoleances inmiddels binnen. "Het station zal nooit meer hetzelfde zijn", aldus een van de reacties. Een andere Sunny-liefhebber: "Dit is een groot verlies, Deventer is een icoon armer".

Ook Danny ziet dat het veel losmaakt. "Het leeft best wel in de stad. Er wordt zelfs al gesproken over een stille tocht. Dat vind ik zelf wat ver gaan, maar ik snap de emotie wel. Mensen zijn heel begaan." Plannen om de Facebookpagina offline te halen, heeft 'ie niet. "Op een gegeven moment zullen de reacties wel afnemen. Maar misschien dat de pagina een soort eerbetoon wordt. Dat moet ik nog uitzoeken."