Joy Beune zevende op 3000 meter, Ronald Mulder bij rentree teleurstellend negentiende

Beune en regerend Olympisch kampioen Achtereekte werden tegen hun zin toch opgeroepen voor de wereldbekerwedstrijd in Calgary. Beide schaatsters gaven een voorkeur aan een trainingskamp ter voorbereiding op het OKT eind december, maar kwamen vrijdagavond gewoon in actie op de 3000 meter. Achtereekte, die niet geheel fit was, kwam in de vierde rit tot een tijd van 4.01,82 waarmee de schaatster uit Lettele als dertiende eindigde. Beune kwam in de laatste rit tot 4.00,41 en kwam daarmee niet in de buurt van de winnende tijd van de Italiaanse Fransesca Lollobrigida. De Italiaanse won in een tijd van 3.54,43. Isabelle Weidemann en Martina Sáblíková completeerden het podium.

Mulder

Ronald Mulder uit Zwolle maakte voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in een wereldbekerwedstrijd. Door een liesblessure, die hij opliep tijdens de NK afstanden in oktober, kwalificeerde de Zwollenaar zich niet voor de wereldbekercyclus, maar vanwege de vele afzeggingen kwam de schaatser van Reggenborgh in Calgary toch aan een startplek. Mulder kwam al in de eerste rit in actie tegen landgenoot Lennart Velema en kwam niet verder dan een tijd van 35,01. De schaatster van Reggenborgh eindigde daarmee als negentiende. Laurent Dubreuil uit Canada won de 500 meter in een baanrecord van 33,77.