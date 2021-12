PEC Zwolle Vrouwen onderuit tegen nieuwe koploper Feyenoord

PEC Zwolle Vrouwen heeft vrijdagavond opnieuw niet weten te winnen. Op bezoek bij Feyenoord werd er met 1-0 verloren. De ploeg van trainer Joran Pot won op 8 oktober in eigen huis met 2-1 van Feyenoord, maar pakte in het vervolg nog maar één punt.

In Rotterdam was Evi Maatman in de eerste helft een aantal keer dichtbij een doelpunt. In de tweede minuten produceerde Maatman een afzwaaier, maar na dik een kwartier was de aanvalster dichterbij succes. Echter stond Feyenoord-keepster Jacintha Weimar een treffer van Maatman in de weg. Tussen de kansen voor Maatman door had Celainy Obispo de thuisploeg op voorsprong gezet met een rake kopbal. Na een halfuur spelen was Weimar opnieuw een sta-in-de-weg voor Maatman en aan de andere kant voorkwam PEC-keepster Moon Pondes de 2-0.

Tweede helft

Na rust was Katie Murray dichtbij de gelijkmaker, maar opnieuw stond Weimar een Zwolse treffer in de weg. De bezoekers verdienden meer, maar ook Jeva Walk wist de verdiende gelijkmaker niet op het bord te krijgen. Die gelijkmaker kwam er niet meer en zo verloren de bezoekers alweer voor de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden. Feyenoord komt door de overwinning een punt boven FC Twente te staan, maar de Tukkers kwamen een wedstrijd minder in actie.