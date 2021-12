Verlichte oldtimer-trekkers in optocht langs woonzorgcentrum Den Ham: "Ouderen niet vergeten"

Voor de ramen van woonzorgcentrum Het Liefferdinck in Den Ham verdringen de bewoners én het personeel zich. Er wordt gezwaaid naar de stoet die voorbij trekt, de stoet zwaait driftig terug. De verlichte trekkeroptocht van plaatselijke oldtimervereniging De Twentse Rakkers is na een jaar afwezigheid terug en dat zullen we weten ook.

Het initiatief is vorig jaar geboren, vertelt Jan naast zijn tuffende oldtimer: "We zagen een filmpje uit Duitsland. Dat kunnen wij ook, dachten we toen. En toen reden we dus inderdaad met negen verlichte trekkers hier door het dorp."

Ruim een week

Dat aantal is dit jaar flink uitgebreid, de colonne telt liefst 35 (vooral oude) trekkers. Regelmatig ook nog voorzien van een verlichte aanhanger én verklede passagiers. Allemaal zijn ze - 'als je alle avonden bij elkaar telt' - ruim een week bezig geweest om hun eigen Hanomag of Lanz Bulldog van kerstverlichting te voorzien, aldus Jan: "We doen dit om de mensen een plezier te doen. En wij vinden het natuurlijk ook mooi."

Een van de nieuwkomers deze avond is Bert uit Den Ham. Toen ze hem vroegen om dit jaar ook mee te rijden, had 'ie geen bedenktijd nodig. En nu, in de winterse kou, heeft 'ie ook nergens spijt van: "Het is geweldig om te zien wat dit losmaakt. Ik heb op bepaalde plekken echt even een traantje weggepinkt. Oudere mensen onder ons moet je niet vergeten, dat is belangrijk."

Op onze Facebookpagina was de verlichte trekkeroptocht live te zien. Kijk de video hier terug. (Tekst gaat verder onder de video)

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Meerdere optochten

De Twentse Rakkers laten het niet bij deze ene editie. Want, zo zegt Jan met een knipoog: "Het is natuurlijk zonde om al die versieringen er na één keer weer af te halen." De komende weken trekt de stoet er nog vier keer op uit naar dorpen rondom Den Ham. De exacte routes zijn nog niet bekend, enige zekerheid is dat sowieso de bejaardentehuizen en verzorgingsflats in elk dorp op de route liggen en dat er wordt gemikt op een aankomsttijd daar van ongeveer half zeven 's avonds.

De eerstvolgende trekkeroptocht is morgen, in Ommen. Daarna volgen eind volgende week Vroomshoop (donderdag), Westerhaar (vrijdag) en Hardenberg (zaterdag).