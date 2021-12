Overval op supermarkt in Dedemsvaart, politie zoekt met helikopter naar dader

In Dedemsvaart is vanavond een overval gepleegd op de plaatselijke vestiging van supermarkt Lidl. De dader is voortvluchtig. Onder meer een politiehelikopter is ingezet in een poging hem te vinden.

De overval vond rond kwart over acht vanavond plaats bij de supermarkt aan de Langewijk. Vlak daarna verspreidde de politie een melding via Burgernet. Daarbij wordt opgeroepen om uit te kijken naar een man met een stevig/gespierd postuur, die in het zwart gekleed is en een zwart tasje draagt. Wie hem ziet moet direct 112 bellen.

Het is onduidelijk hoe de overval precies is verlopen en hoeveel medewerkers op dat moment nog aanwezig waren in het pand. Of de overvaller iets heeft buitgemaakt, is niet bekend.