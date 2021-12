Kunstijsbaan in centrum van Kampen: "Het is bijzonder dat het door kan gaan"

Bij de ingang van de baan worden coronatoegangsbewijzen gescand. Ook is er plek voor maximaal 35 schaatsers. Burgemeester De Rouwe is blij met de baan. "Heel veel kan niet, maar heel veel kan gelukkig ook wel. Als we ons een beetje aanpassen en we doen het een beetje voorzichtig, dan kan de samenleving open blijven. Daar is dit een perfect voorbeeld van."

Naast de burgemeester zijn er ook heel veel kinderen die de ijzers onderbinden. Een meisje had zich er al dagen op verheugd om het ijs op te gaan. "Ik had er heel erg zin in. Woensdag wist ik dat ik hierheen ging en ik vind het heel leuk", reageert ze enthousiast.

Extra regels?

Ook Rik Vinke van de ondernemersvereniging Kampen kijkt tevreden toe. Zo'n drie weken geleden ging hij met de gemeente in gesprek om de ijsbaan te realiseren. "Het is een bijzonder moment dat een evenement door kan gaan in deze coronatijd. Ik krijg er kippenvel van", vertelt hij.

Aankomende dinsdag wordt er waarschijnlijk een nieuwe persconferentie gegeven. Of er dan ook extra coronamaatregelen komen, is nog afwachten. "Het kan inderdaad zijn dat er extra regels komen, maar dan hebben we in ieder geval even kunnen genieten van de schaatsbaan", stelt Vinke. Tot volgende week kunnen Kampenaren genieten van de kunstijsbaan op het plein.