Expeditie Oost: Emmánuel (6) mag meerijden met machinist

Thuis heeft hij modeltreinen, magazines over treinen en in zijn favoriete computergame bestuurt hij zelf treinen van A naar B. De 6-jarige Emmánuel is al vier jaar helemaal weg van alles wat met treinen te maken heeft. Zijn droom? Een ritje maken bij de machinist in de cabine.

Later wil hij natuurlijk zelf ook machinist worden. ''Het eindpunt van de trein omroepen en de deuren openen lijkt me ook leuk'', vertelt hij. Er is geen twijfel mogelijk dat Emmánuel later met treinen gaat werken. Moeder Eliza schakelde ons in om te kijken of we een machinist konden vinden waar Emmánuel een kijkje mocht nemen in de cabine. En... dat lukte! ''Al is dit wel echt bij hoge uitzondering'', aldus een woordvoerder van Arriva.

Bekijk hieronder hoe Emmánuel werd verrast met een ritje in de cabine: