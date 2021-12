Max Verstappen wereldkampioen: "Ik heb de tranen in mijn ogen, mooiste dag van mijn leven"

De spanning is voor en tijdens de race om te snijden in de kroeg. Eigenlijk de hele wedstrijd rijdt Verstappen achter zijn grote concurrent Lewis Hamilton aan, tot aan deze race staan de rivalen in puntenaantal precies gelijk dus hij moet voor Hamilton eindigen.

Eigenaar van De Karre Henk Kranendonk is al heel lang fan van de koningsklasse van de autosport: "Elke Formule 1 wedstrijd kijken we hier en ook een paar keer per jaar gaan we naar wedstrijden toe." De race van vandaag in Abu Dhabi is allesbeslissend en Kranendonk is zenuwachtig: "Ik weet niet wat het wordt vandaag, maar ik hoop dat Max Verstappen wint."

De race wordt in Tuk intens beleefd

Een safety car blijkt de redding van Verstappen te zijn, want waar hij gedurende de race maar niet dichterbij Hamilton kan komen lukt dat nu wel. En door een betere tactiek van zijn team, Verstappen krijgt tijdens een pitstop zachte en snellere banden, kan hij Hamilton in de allerlaatste ronde voorbij gaan.

Geen idee wat er gebeurde maar hij wint! fan van Max Verstappen

Dat leidt tot euforische taferelen bij de ruim 50 bezoekers. Gekleed in het oranje met een oranje hoedje op zijn hoofd staat een fan beduusd te kijken: "Mijn hart klopt voor tien man joh." Zijn buurvrouw in een shirt van Verstappen kan het nog niet geloven: "Geen idee wat er gebeurde maar hij wint! Fantastisch!"

Met Max op de foto

Met z'n allen gaan de fans naar buiten voor een groepsfoto. In het midden staat Max Verstappen, een kartonnen versie wel te verstaan. De champagneflessen gaan open en ondanks de regen genieten ze volop van deze historische zege.