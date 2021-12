Zaaloverzicht: Landstede verslaat titelhouder in beker, Apollo verliest topper in Sliedrecht

De basketbalmannen van Landstede Hammers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de beker. Het won bij titelhouder BAL in Weert. Na een 28-43 ruststand leek het een makkelijke avond te gaan worden voor de Zwollenaren, maar na drie kwarten was het ineens 48-49. In het laatste kwart trok Landstede de winst alsnog over de streep. Dit zijn de andere uitslagen van de achtste finales. De vrouwelijke collega's van Jolly Jumpers waren kansloos bij koploper Den Helder Suns. Het duel eindigde in 89-43. De ploeg uit Tubbergen blijft daardoor op 4 punten staan, het is daarmee zevende.

Apollo onderuit in topper

Apollo 8 heeft de volleybaltopper in de Eredivisie verloren. Sliedrecht Sport was met 3-0 veel te sterk voor de ploeg uit Borne. De setstanden waren 25-16, 25-22 en 25-13. Het verschil tussen de twee in de stand is door dit resultaat nu zeven punten. Apollo heeft nog wel een duel tegoed. Set-Up'65 ging ook in het negende duel van het seizoen onderuit. VC Sneek was in Friesland met 3-0 (28-26, 25-13, 25-11) te sterk en daardoor blijft de ploeg uit Ootmarsum de nummer laatst. Het won nog geen duel en heeft slechts drie punten.

Opnieuw winst Kwiek, tweede zege DSVD

De handbalsters van Kwiek boekten de tweede zege op rij en vijfde in totaal. Door de 29-27 overwinning op Volendam is de ploeg uit Raalte keurig zesde. DSVD pakte tegen Fortissimo de tweede winst van het seizoen. In Deurningen werd het 34-27. DSVD staat nu op 5 punten, Fortissimo heeft er twee minder en dat geldt ook voor het Bornse Borhave. Die ploeg was kansloos bij koploper Handbal Venlo en is de hekkensluiter na de 37-18 nederlaag.

DSVD won van Fortissimo (Foto: Orange Pictures)

Zege heren Ravijn, dames onderuit

De waterpolomannen van Het Ravijn hadden een makkelijke avond tegen hekkensluiter SVH. In Rotterdam werd het 8-18. De Nijverdallers blijven daardoor meedoen in de top van de stand in de Eredivisie. De vrouwen deden het minder goed. Ze gingen in eigen bad met 9-7 onderuit tegen Polar Bears en blijven zesde.