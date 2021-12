Go Ahead Eagles houdt ook bij FC Utrecht stand en pakt knap punt

Go Ahead Eagles heeft opnieuw een knap punt gepakt tegen een ploeg uit de top vijf. In en tegen Utrecht werd het 0-0. Dat lukte de ploeg van trainer Kees van Wonderen eerder ook al bij Ajax.

In de eerste helft waren er weinig opwindende momenten. Go Ahead probeerde het achterin dicht te houden. Het slaagde daar aardig in, maar toch wist Utrecht er een paar keer doorheen te prikken. Na twee kopkansjes was Simon Gustafson de eerste met een echte kans. Zijn schot ging over. Kort daarna probeerde ook Quinten Timber het. Warner Hahn bracht redding op zijn schot en dat was het wat betreft de kansen in de eerste helft.

Hahn belangrijk

Na een klein uur probeerde Joris Kramer het namens Go Ahead, maar doelman Eric Oelschlägel bracht redding op zijn inzet. Aan de andere kant was Mike van der Hoorn dicht bij de 1-0, maar hij kopte in de handen van Hahn. Die keeper bracht ook redding op een hard schto van Bart Ramselaar. Hahn hield het druk, maar ook op een kopbal van Hidde ter Avest had hij een antwoord.

Dalmau op de kruising

In de slotfase leek de openingstreffer er dan toch te komen voor de thuisploeg, maar dit keer was het niet Hahn, maar de kruising die Go Ahead hielp bij een kopbal van invaller Adrian Dalmau. In de rebound pakte de doelman wel de inzet van Mark van der Maarel. De treffer kwam er dus niet en door het knappe gelijkspel staat Go Ahead bij de terugkeer in de Eredivisie alweer op 21 punten. Daarmee is het tiende.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-0

Arbiter: Kooij

Geel: Deijl, Maher

FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Hoorn, Van der Maarel, Zagre (Warmerdam/60); Maher, Ramselaar, Timber; Gustafson (Mallahi/79), Douvikas (Dalmau/60), Balk (Van de Streek/60).

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen (Kuipers/80), Idzes, Bakker, Kramer, Deijl; Rommens, Oratmangoen (Heil/89), Brouwers; Cordoba (Botos/80), Lidberg (Mulenga/80).