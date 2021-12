PEC Zwolle in grote problemen na nederlaag in degradatiekraker tegen Fortuna Sittard

PEC Zwolle heeft zichzelf maar weer eens een slechte dienst bewezen in de Eredivisie. De ploeg had bij een zege op Fortuna Sittard de laatste plek overgegeven aan die ploeg, maar het liep anders. Fortuna won in Zwolle en drukte de hekkensluiter verder in de problemen.

PEC begon sterk en al na anderhalve minuut was er een kans. Topscorer Mees de Wit knokte zich de zestien in en schoot hard in het zijnet. Aan de andere kant was de eerste mogelijkheid voor Mats Seuntjens. Hij schoot echter op de benen van doelman Kostas Lamprou. Ook Zian Flemming stuitte op de Griekse doelman van PEC. Zwolle was daarna de ploeg met de bal, maar grote kansen kreeg het lang niet. Kort voor rust kreeg Fortuna die wel, maar het raakte de paal. Eliano Reijnders was het dichtstbij namens PEC. Hij schoot echter via de buitenkant van de paal naast en kort daarna was het rust.

Blessure Huiberts

Tegenvaller in de eerste helft was het wegvallen van Dean Huiberts. De middenvelder moest zich al binnen het half uur laten vervangen door Mark Pabai.

Fortuna op voorsprong

Vijf minuten na rust kreeg de thuisploeg een mogelijkheid nadat doelman Yanick van Osch te ver uit zijn doel kwam. De Wit en Gervane Kastaneer kregen de bal echter niet in de juiste positie om te kunnen schieten op een leeg doel. Na ruim een uur was het raak. Doelman Lamprou zat fout bij een hoekschop en zag Nigel Lonwijk de 0-1 binnen tikken.

Ook Kersten geblesseerd

Zwolle moest volle bak op zoek naar de gelijkmaker en Schreuder bracht Slobodan Tedic en Samir Lagsir. Een klein kwartier voor het einde was er een kans voor Pabal. Van Osch hield zijn inzet uit de korte hoek. Het werd nog erger voor PEC want ook vaste waarde Sam Kersten moest er geblesseerd af. PEC bleef het wel proberen, maar kreeg geen bal meer goed voor het doel en dus gingen de punten mee naar Sittard. PEC blijft op slechts 6 punten staan. Fortuna klimt naar plek zestien met 12 punten. Sparta is nu de eerste ploeg boven PEC met 11 punten.

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 0-1

0-1 Lonwijk (64)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Kastaneer, Nakayama, Lonwijk, Pinto

PEC Zwolle: Lamprou; Kersten (Van den Berg/85), Nakayama, Voet; Reijnders, Van den Belt (Landu/85), Huiberts (Pabai/26), Strieder (Lagsir/73), De Wit; Kastaneer, Adzic (Tedic/73).

Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan (Pinto/80), Lonwijk, Janssen, Cox; Duarte, Tekie, Rienstra; Samaris, Flemming, Seuntjens.