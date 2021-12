Sportjaaroverzicht: Wereldtitel Krol en Kimmann, wereldrecord in Hengelo

Schaatsen

De laatste jaren zijn we in onze provincie erg verwend met veel schaatssucces, maar 2021 valt daarin wat tegen. De man die nog wel voor eremetaal zorgt is Deventenaar Thomas Krol.

In februari pakt hij zijn tweede wereldtitel op de 1500 meter. Daarmee revancheert hij zich van de diskwalificatie een dag eerder op de 1000 meter. Ook Carlijn Achtereekte uit Lettele pakt een WK-medaille. Op de 5000 meter wordt ze derde.

Achtereekte en winnares Irene Schouten (Foto: Orange Pictures)

Sprinttitel Krol

Krol pakt daarnaast ook nog eens verrassend de Europese titel sprint in januari. Hij wint in Heerenveen beide 1000 meters.

Bij de vrouwen wordt Jorien ter Mors uit Enschede vierde en ze ziet landgenote Jutta Leerdam de titel pakken.

Bij de EK allround, die in hetzelfde weekend wordt verreden in Thialf, wordt debutante Joy Beune uit Borne vijfde. Antoinette de Jong zorgt ook daar voor een Nederlandse winnaar. Overigens maakt Patrick Roest het feest compleet door bij de mannen ook het Wilhelmus te laten klinken.

Vijf medailles op NK

Op het NK, de opening van het nieuwe seizoen in oktober, zijn er vijf medailles voor onze provincie. Krol prolongeert zijn titel op de 1500 meter, maar op de 1000 meter lukt dat niet en wordt hij derde.

Sanne in 't Hof uit Schalkhaar verrast met zilver op de 5000 meter, Achtereekte wordt derde en Beune vierde. De twee laatstgenoemde schaatssters eindigen ook op die plekken op de 3000 meter.

OKT

In deze laatste week van het jaar staat er hoogspanning op de schaatsers tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Het levert drie Overijsselse schaatsers tickets voor Peking op. Krol gaat in februari zijn debuut maken op de Spelen. Hij komt in actie op zowel de 1000 als de 1500 meter.

Thomas Krol na de winst op de 1000 meter (Foto: Orange Pictures)

Carlijn Achtereekte mag haar titel gaan verdedigen op de 3000 meter. Ze plaatst zich ternauwernood, maar het gaat tijdens het OKT om de startbewijzen en die weet ze dus binnen te halen.

De grote verrassing is Sanne in 't Hof. De 23-jarige schaatsster uit Schalkhaar komt net voor Achtereekte over de streep op de 5000 meter en dat is genoeg voor de tweede plek en een startbewijs.

In 't Hof kan haar tweede plek niet geloven (Foto: Orange Pictures)

Tegenover de blije Krol, In 't Hof en Achtereekte staat verdriet. En dan vooral bij Ronald Mulder uit Zwolle en Ter Mors. Het duo weet zich niet te plaatsen voor Peking en voor allebei lijkt dat einde carrière te betekenen. Mulder pakte in 2014 brons en Ter Mors is drievoudig olympisch kampioen.

BMX

Tot slot nog enkele prestaties en momenten van Overijsselse sporters die we absoluut niet mogen vergeten. Te beginnen met enkele medailles op WK's en EK's.

Niek Kimmann wordt niet alleen olympisch, maar ook wereldkampioen. De BMX'er was in augustus op Papendal oppermachtig.

Kimmann wordt ook genomineerd voor Sportman van het Jaar, maar moet die prijs aan Max Verstappen laten. In de schaduw van Kimmann wordt Mitchel Schotman uit Wesepe tweede op het EK, kort nadat hij zijn eerste Nederlandse titel pakte.

Oppermachtige Niek Kimmann verovert ook wereldtitel (Foto: ANP Foto)

Atletiek

Atlete Marit Dopheide pakt in maart de Europese titel op de 4x400 meter indoor in Polen. Het viertal loopt daar ook nog eens een Nederlands record. Dopheide wordt echter niet geselecteerd voor de Olympische Spelen.

Een ander opvallend atletiekmoment is dat van Sifan Hassan. De Nederlandse atlete loopt in Hengelo een wereldrecord. Het oude stond sinds de Spelen van 2016 in Rio, maar die van Hassan blijft maar twee dagen staan. De Ethiopische Letesenbet Gidey is dan in in de Twentse stad opnieuw sneller.

In april neemt Enschede de organisatie van de Mission Marathon over van Hamburg. De wedstrijd wordt gelopen op Vliegveld Twenthe en dat levert bijzonder plaatjes op. De beste marathonloper op aarde Eliud Kipchoge komt zelfs naar Enschede en maakt zijn status waar door te winnen.

Turnen

Voor turnster Sanne Wevers is er zilver op de balk bij het EK in het Zwitserse Basel. Zus Lieke haalt daar de finale van de meerkamp en wordt daarin achtste.

Beachvolleybal

Beachvolleyballer Stefan Boermans uit Borne beleeft zijn doorbraak in 2021. Samen met Yorick de Groot wint hij in juli zijn eerste toernooi in de World Tour. Een maand later is het duo zelfs dicht bij de Europese titel, maar het verliest de bloedstollende finale en moeten zich dus tevreden stellen met zilver.

Stefan Boermans pakt EK-zilver na bloedstollende finale (Foto: ANP Foto)

Autosport

Larry ten Voorde uit Enschede prolongeert in september zijn winst in de Porsche Cup. Bent Viscaal uit Albergen maakt zijn debuut in de Formule 2 en rijdt zich twee keer op het podium. Hij eindigt al veertiende in het eindklassement. In eigen provincie gaat de winst van de Hellendoorn Rally naar Gert-Jan Kobus en Martin Nortier.

Veldrijden

Pim Ronhaar uit Hellendoorn pakt in januari de wereldtitel bij de beloften. Later in het jaar laat hij zich ook zien bij de elite en pakt onder meer een podiumplek bij de wereldbekercross in Frankrijk in november. Voor de Enschedese Sophie de Boer is 2021 het laatste jaar als veldrijdster.