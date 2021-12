Sportjaaroverzicht: eerste prijs en Europees debuut Apollo 8, geen prijzen voor basketballers en waterpoloërs

De meest opvallende ploeg uit onze provincie in de zaal is dit jaar Apollo 8. De volleybalsters uit Borne melden zich in de top van de Eredivisie en maken hun Europese debuut. De ploeg plaatst zich voor zowel de finale van de play-offs als de bekerfinale. Die laatste wedstrijd wint de ploeg van VCN met 3-1 en daarmee pakt het de eerste prijs in de historie.

In de strijd om de landstitel is Apollo kansloos. In de best of five blijkt Sliedrecht Sport al na drie duels de betere. In alle wedstrijden wint die ploeg met 3-0 en dus komt de tweede prijs er niet. Ook de strijd om de Supercup gaat verloren tegen Sliedrecht. Opnieuw wordt het 3-0.

De winst van de beker levert Apollo wel het debuut op Europees niveau op. In de Challenge Cup neemt de Bornse ploeg het in november op het Spaanse La Laguna. In Borne wordt het spannend, maar nemen de Spaanse dames de winst met 3-2 mee. In Spanje gaat Apollo met 3-1 onderuit en dus blijft het bij één Europese ronde voor de Twentse club.

Overijsselaars over de grens

Internationaal gaat het goed met Wouter ter Maat uit Rijssen. De international wint de titel in Turkije met Ziraat Bankasi Ankara en haalt de finale van de Challenge Cup, daarin is het Italiaanse Milano echter te sterk. Met Oranje is de kwartfinale op het EK het eindstation. Bij Oranje speelt ook Thijs ter Horst uit Nijverdal. Hij haalt met zijn Italiaanse ploeg Perugia de halve finales van de Champions League, maar daarin is Trentino te sterk.

De volleybalvrouwen eindigen als vierde op het EK. De Overijsselse Eline Timmerman, Juliët Lohuis, Maret Grothues en Nicole Oude Luttikhuis verliezen de strijd om het brons van Turkije. Floortje Meijners uit Oldenzaal wint wel een prijs. Zij pakt met het Italiaanse Monza de CEV Cup.

Geen prijs Landstede

De basketballers van Landstede Hammers hebben geen gelukkig jaar. De Zwolse ploeg verliest zowel de halve eindstrijd van de play-offs als die van de beker. In de play-offs is ZZ Leiden in de derde en beslissende wedstrijd te sterk. In de beker is Yoast United verrassend de betere bij de laatste vier. Momenteel is Landstede de nummer drie in de nieuwe BNXT League en staat het in de kwartfinales van de beker. Bij de vrouwen eindigt het seizoen in de kwartfinales van de play-offs.

Ravijn verliest bekerfinale

De waterpolomannen van Het Ravijn uit Nijverdal zijn in juni dicht bij de tweede KNZB Beker in de historie. In de bekerfinale is UZSC met 10-8 te sterk. In de play-offs valt het doek al in de kwartfinales. In de derde en beslissende wedstijd geeft de ploeg een 12-7 voorsprong uit handen tegen Polar Bears en verliest het na strafworpen. Ook voor de vrouwen van van de Nijverdalse ploeg eindigt het seizoen in de kwartfinales van de play-offs. De Zaan is in twee duels te sterk. Ook in de beker is de kwartfinale het eindstation.