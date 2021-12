Ineke Dedden wint Marathon Cup in Deventer

Dedden was na de vierde wedstrijd de klassementsleider, overigens zonder een wedstrijd te winnen, maar kreeg corona en moest in de vijfde wedstrijd verstek laten gaan. Eind november was ze er in de zesde wedstrijd wel weer bij, maar eindigde ze op plek 15. In Deventer was ze dus na 80 ronden de sterkste in de massasprint en boekte ze haar eerste seizoenszege. Ze bleef ploeggenote Jade van der Molen en Dieuwertje van Kalken voor in De Scheg. De leiderstrui blijft in bezit van Lisa van der Geest.