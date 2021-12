Van heinde en verre naar het Kuinderbos voor 'kerstboom met verhaal'

Het was een drukte van jewelste in en rondom het Kuinderbos, naast het plaatsje Kuinre in de Kop van Overijssel. ''Nergens groeien zoveel kerstbomen bij elkaar. Voor elk wat wils dus'', reageert boswachter Harco Bergman. Vanaf negen uur komen de eerste vijfentwintig auto's aangereden. Vanaf dat moment stroomt het door, tot een uur of vier in de middag.

Coronatijd

Bergman houdt alles nauwlettend in de gaten. ''Het is de tweede keer in coronatijd. Dat betekent dat we helaas niet iedereen kunnen ontvangen'', legt hij uit. ''We hebben de dag verdeeld in tijdssloten. Mensen lopen een vaste route van 1,1 kilometer, zodat het nergens te druk wordt. Er is voldoende ruimte en frisse lucht!''

Hoe kies je de juiste boom? En wat dan? Bekijk de beelden van vanmiddag:

Jarenlange traditie

Het is niet voor het eerst dat deze dag wordt georganiseerd. ''Alweer voor de vierentwintigste keer.'' Een groot gedeelte bestaat uit vaste bezoekers, maar ook zijn er altijd weer nieuwe gezichten. Uit de buurt, of verder weg. Voor de juiste boom lijkt afstand weinig uit te maken. De boswachter weet wel waarom. ''Het is een kerstboom met een verhaal. Het is heel wat anders dan wanneer je die bij een bouwmarkt tegen een muur ziet staan en meeneemt.''

In het Kuinderbos staan genoeg potentiele kerstbomen, maar dit jaar gaat het wel iets anders. ''Er moet hier een nieuw bos ontstaan. Dat hebben we dicht geplant met negenduizend bomen. Daarvan kunnen we er nu zeshonderd als kerstboom verkopen. De bomen die absoluut niet weg mogen, hebben we gemarkeerd met blauwe verf.''

Een kerstboom halen uit het bos, dat bleek voor velen best een avont (Foto: RTV Oost/Jeanine Renes)

Zweten

Een kerstboom halen uit het bos, dat bleek voor velen best een avontuur. Vanaf de auto moest er eerst al een stuk worden gelopen. Daarna kon de zoektocht naar dé juiste boom beginnen. ''Het moet een volle boom zijn'', reageert een bezoeker uit Almere. ''Dan moet je het ook nog eens met elkaar eens zien te worden. We zijn met een grote groep en maken er echt een uitje van.''

Sommigen lopen rond met een schop, anderen hebben een zaag meegenomen. ''Fluitje van een cent.'' Niet iedere boom laat zich zo gemakkelijk uit de grond halen. ''Vrij pittig nog, zweten zelfs op deze koude dag.''

Sommigen lopen rond met een schop, anderen hebben een zaag meegenomen (Foto: RTV Oost/Jeanine Renes)

Voor Tweede Kamer

Naast de 'kap je eigen kerstboom-dag' kent het bos nog een andere traditie. De kerstboom in de Tweede Kamer komt al voor het achtste jaar op rij uit het Kuinderbos. Afgelopen week woensdag werd de boom gekapt.

