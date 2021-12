Uitblinkende GA Eagles-doelman Hahn: "Weer een puntje op ons avontuur door de Eredivisie"

"Het gaat goed, dat doen we goed als team. Ik kon vandaag ook weer een paar ballen pakken, dus dat is fijn. Weer een beetje op ons avontuur door de Eredivisie. Dat gaat lekker zo."

We doen het als team

Hahn ziet ook dat de linie voor zijn neus er goed uit ziet: "Vervelend, hecht, moeilijk om doorheen te komen. Als je iemand bent gepasseerd komt er weer een ander bij. We doen het als team. Het begint ook voorin. Als ik zie hoeveel werk de aanvallers hebben gedaan in de eerste helft, voor ons. Misschien zijn ze aanvallend niet zoveel in het spel gekomen. Maar daardoor konden wij wel heel erg goed domineren in de eerste helft. In de tweede helft lukte dat wat minder omdat we wat sneller naar achteren gingen en toen werd het op het laatst een beetje overleven. Ook dat zit erbij."

Leuke ploeg

"Iedereen had ons al afgeschreven voordat we waren begonnen. Nu zie je mensen terugkrabbelen en zeggen dat we toch wel een leuke ploeg zijn. Nu zitten we als team in een fase dat iedereen weet wat we kunnen en dat teams zich ook gaan wapenen tegen ons. Dat ze niet denken, dat zijn even drie punten voor ons. Daar hebben we een systeem op bedacht en dat werkt voor ons verdedigend heel goed. Aanvallend moeten we er nog iets aan sleutelen, maar ik denk dat dat wel goed gaat komen", aldus de doelman, die keurig op de tiende plek staat met Go Ahead.