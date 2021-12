PEC-trainer Dick Schreuder geïrriteerd na dure nederlaag: "Dan ken je mij nog niet, ik geef niet op hoor"

Het gemoed was na twee gelijke spelen wat beter bij PEC Zwolle en dat moest vanavond een vervolg krijgen tegen naaste concurrent Fortuna Sittard. Het liep echter anders, want de Limburgse ploeg ging met de drie punten weg uit Zwolle en daardoor staat PEC nog steviger op de laatste plaats.

Trainer Dick Schreuder was na afloop kortaf in zijn antwoorden. Hij kwam dan ook wat geïrriteerd over. "Moet ik dan gaan lachen als ik verloren heb? Natuurlijk heb ik vertrouwen, dan ken je mij nog niet, ik geef niet op hoor. Als je wint op gelijkspeelt dan lach je, dan ben je wat blijer dan als je verliest. Zo zit ik in elkaar, want ik ben een winnaar.

Gaat veel tijd kosten

Schreuder was dan ook niet verrast met het zwakke spel van zijn ploeg. "Ik ben niet geschrokken. Want ik weet wat ik heb gezien in een aantal eerdere wedstrijden en dat gaat veel tijd kosten." Wat exact het probleem is, wil de trainer niet zeggen. "Dat zit hem in alles en we zijn hard aan het werk en proberen kansen te gaan creëren door ander spel en andere spelprincipes en dat kost tijd."