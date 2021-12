's Avonds uit eten even geen optie meer, dus chef-koks thuis uitnodigen is weer populair

Door de aangescherpte coronamaatregelen die sinds 28 november gelden, moeten horecazaken vanaf 17.00 uur hun deuren sluiten. En dus worden creatieve initiatieven bedacht om op andere manieren op een veilige manier tóch open te blijven.

Eerste lockdown

Vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, kwam chef-kok Niek van Leeuwen met het idee om het restaurant bij mensen thuis te brengen.

"Daar moesten mijn leidinggevenden eerst wel even aan wennen. Dat was toch meer voor catering, was hun eerste gedachte", vertelt Van Leeuwen. Hij is chef-kok bij Het Buitenhuys in Heino.

Avondlockdown

Met zijn vriendin verzorgt hij na 17.00 uur dinertjes bij mensen thuis. Daarbij zorgen ze samen voor de volledige restaurant-ervaring.

Het concept sloeg goed aan tijdens de eerste en tweede lockdown. Nu zitten we in een zogenaamde 'avondlockdown' en Van Leeuwen ziet de aanmeldingen weer stijgen.

"Alles wat we in het restaurant doen, doen we bij mensen thuis ook. Je krijgt hetzelfde bestek, hetzelfde eten, dezelfde wijn en dezelfde service", vertelt Niek van Leeuwen, chefkok bij Het Buitenhuys in Heino.

Even wennen

Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en heeft iedereen en beetje aan het idee kunnen wennen. Wanneer er strenge coronamaatregelen gelden voor de horeca, zoals nu ook het geval is, komen er steeds meer aanvragen voor de thuiservaring van een restaurant, merkt Niek.

Het restaurant doet nu zo'n twee etentjes thuis per week. Dat zijn er best veel, vindt Niek. "Je ziet ook steeds meer dat er vraag naar is buiten de lockdown en de aangescherpte maatregelen om. Dat vind ik leuk om te zien."

Na corona?

Of het concept van de chef-koks aan huis ook zal blijven bestaan na de coronaperiode, zal moeten blijken. Als het aan de gasten van vanavond ligt, mag deze thuiservaring er best in blijven. Zij spreken van een geslaagde avond.

De mensen thuis krijgen hetzelfde eten als in het restaurant (Foto: RTV Oost)

"Eten in een restaurant is erg leuk. Maar het is ook wel erg bijzonder om de chef-kok in huis te hebben. Vooral als je iets speciaals te vieren hebt", vertelt Merel Liebrand. Zij heeft samen met haar vriend twee vrienden uitgenodigd om te komen eten.

Kerst

Met kerst doet het restaurant even geen etentjes aan huis. In plaats van kerstdiners, focust het restaurant dit jaar op kerstlunches.

Van Leeuwen blikt vooruit: "Zoals het nu lijkt, wordt het volle bak. We moeten nog maar goed in de gaten houden hoe dat straks gaat met de coronamaatregelen."