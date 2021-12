Hulp voor hart- en vaatkliniek Tanzania vanuit Ootmarsum: "Mensen wachten er dagen op hulp"

Het lijkt een doodnormaal reisbureautje, maar niets is minder waar. Een georganiseerde reis naar het land, maar ook armbandjes, samosa’s – een typisch Tanzaniaanse lekkernij – en nog veel meer spullen worden in het centrum van Ootmarsum verkocht om stichting Hart voor Tanzania te helpen. Het doel: daar een hart- en vaatkliniek realiseren.

"15 jaar geleden hebben mijn man en ik de stap gewaagd en hebben we in Tanzania ons bedrijf opgezet”, legt Elly Swiers uit. Na een reis door het zuiden van het land werden ze verliefd op de natuur, cultuur en bevolking. “We kwamen echt in aanraking met de manier van leven daar en wilden dat anderen dat ook kunnen beleven."

Lokale ondernemers

Samen met Julius Mtuy, een lokale ranger, besloten ze reizen op te zetten waarbij hun gasten dezelfde ervaring konden meemaken. "Echt het leven daar meemaken. Zien dat het niet zo negatief is als veel mensen denken, maar dat er ook dingen nog veel beter geregeld moeten worden."

Het veranderde niet alleen hun leven, maar ook dat van Julius. "Ik kan nu mijn gezin onderhouden, doen wat ik leuk vind en mensen laten zien wat mijn land te bieden heeft."

De hele maand december staat de pop-upstore in het centrum van Ootmarsum in het teken van Tanzania. Voor Elly en haar man Hans een mooie manier om hun bedrijf te promoten, maar ook om een goed doel te steunen. “We staan in deze winkel niet alleen reizen te verkopen, maar ook kookboeken of armbandjes. Die zijn gemaakt door lokale ondernemers daar”, legt Swiers uit. Ook worden in de winkel samosa's gemaakt. “Dat is een typisch Tanzaniaanse lekkernij van bladerdeeg, gehakt en kruiden. Het is voor de Tanzanianen wat een bitterbal voor de Nederlanders is.”

Hart voor Tanzania

De opbrengsten van die artikelen, maar ook van de reizen gaat voor een deel naar het project ‘Hart voor Tanzania’, waarbij een groep artsen een hart- en vaatkliniek probeert te realiseren in het noorden van het land. En dat is hard nodig, als je naar de cijfers kijkt.

Geen enkele cardioloog in een gebied met meer dan 16 miljoen inwoners in Tanzania. Ter vergelijking: in Nederland zijn er 900 cardiologen. “De situatie in Moshi, in het noorden van Tanzania is schrijnend”, legt gepensioneerd cardioloog Salah Said uit. Daarom is hij samen met de stichting bezig met het oprichten van een hart- en vaatkliniek in de stad aan de voet van de Kilimanjaro. “Er is nu geen hulp, noch voor kinderen, noch voor volwassenen. Wij willen een plek met 100 bedden opzetten.”

Hij heeft drie dagen op hulp moeten wachten, tevergeefs. Julius Mtuy

Op dit moment is de situatie in de weinige ziekenhuizen in het land schrijnend. “Mensen hebben geen bedden om op te slapen of te wachten. Ze wachten in de gang of buiten op de stoep”, schets Said. “De eerste keer dat ik daar was heeft diepe indruk op me gemaakt. Het is bizar om te zien.”

Een situatie die Julius Mtuy maar al te bekend voorkomt. De ranger, met wie Elly al 15 jaar samenwerkt, heeft van dichtbij de schrijnende situaties in de ziekenhuizen meegemaakt. Zijn oom had hartproblemen. “We moesten ten eerste heel ver reizen voordat we bij een ziekenhuis met hartafdeling aankwamen, maar daar was geen hulp voor hem”, verteld hij.

Drie dagen heeft zijn oom in het ziekenhuis moeten wachten, om te horen dat er niks gedaan kon worden. “Er was gewoon geen plek. Er zijn zo weinig doctoren. In de tijd die we moeten wachten is de situatie zo verslechterd dat het te laat was.”

Eerste stappen gezet

De situatie van Julius is geen uitzondering. “Er zijn zoveel van dit soort voorbeelden te vinden”, zegt Said. “En daarom zijn we er met de stichting zo op gebrand om die hartafdeling van de grond te krijgen.”

De eerste stappen zijn gezet, maar het project heeft een flinke dauw gekregen door corona. “Op de 11e van de 11e 2019 is de eerste steen gelegd. Een waanzinnig moment”, zegt Said enthousiast. Daarna kwam de bouw al snel stil te liggen. “Net als de hele wereld kregen wij ook te maken met corona en lockdowns. Dat is bij een project als deze heel erg zuur.” Ze hopen in 2022 verder te kunnen met de bouw, maar dat is niet het enige wat moet gebeuren.

“Het is niet alleen het bouwen van een kliniek, het is ook de opleiding waar veel tijd in gaat zitten.” Om een hartkliniek draaiende te houden zijn verpleegkundigen en artsen nodig. “Die mensen moeten worden opgeleid. Als de bouw klaar is moeten ze hun eigen boontjes kunnen doppen.”