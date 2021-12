FC Twente verzuimt aan doelsaldo te werken: RKC nipt verslagen

Op de dag dat heel Nederland reikhalzend uitkijkt naar Max Verstappen, trapte ook FC Twente het gaspedaal vanaf de start vol in. Na vijf minuten voetbal stond het al 2-0 in Enschede. Van Wolfswinkel maakte met het nodige fortuin zijn zevende van het seizoen en Vlap bracht FC Twente kort daarna in een zetel door de 2-0 binnen te schuiven.

Kansen

De aansluitingstreffer liet niet lang op zich wachten. Unnerstall was kansloos op een van richting veranderd schot van Odgaard, dat via een FC Twente-been in de kruising eindigde. Dat FC Twente de kleedkamers niet opzocht met een marge van twee of meer mocht het zichzelf aanrekenen, want kansen waren er wel, onder meer voor Zerrouki en Misidjan, die weer eens in de basis mocht starten.

Heel slordig

FC Twente beet zich vorig seizoen zowel thuis als uit stuk op RKC, dat tweemaal de volle buit veroverde. Dat de Noord-Brabanders vandaag ook nog lange tijd mochten hopen op een punt of meer had te maken met de extreme slordigheid van FC Twente. Van Wolfswinkel en Misidjan wisten levensgrote kansen om zeep te helpen en lieten RKC in leven.

Plek vier

De thuisploeg had het nodige geluk dat de arbitrage de 2-2 een kwartier voor het einde afkeurde. Unnerstall plukte een voorzet uit de lucht, maar liet het leer vervolgens los, waarna Odgaard scoorde. Scheidsrechter Van Boekel constateerde echter een overtreding van Odgaard. De punten bleven in De Grolsch Veste, want ook de VAR greep niet in. Zodoende deed FC Twente heel goede zaken met het oog op de ranglijst. Mocht Heracles Almelo vanmiddag punten af weten te snoepen van Vitesse, dan staat FC Twente vierde.

FC Twente - RKC Waalwijk 2-1

1-0 Van Wolfswinkel (2)

2-0 Vlap (5)

2-1 Odgaard (10)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Odgaard

Rood: Adewoye (89)

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers, Pröpper, Oosterwolde; Zerrouki, Vlap (Bosch/87), Sadílek; Rots (Limnios/87), Van Wolfswinkel (Cleonise/90+3), Misidjan (Cerny/70)

RKC Waalwijk: Vaessen; Touba, Van den Buijs (Adewoye/46), Meulensteen, Büttner (Lutonda/65); Bakari, Anita, Azhil (El Bouchataoui/65), Bel Hassani (Stokkers/73); Odgaard, Daneels (Kuijpers/65)