Geplaagd Heracles Almelo verliest ook bij Vitesse

De vierde nederlaag op rij is een feit voor het geplaagde Heracles Almelo. Op bezoek bij Vitesse kwam de ploeg van trainer Frank Wormuth nog wel op voorsprong, maar dankzij twee treffers van Loïs Openda bleven de punten in Arnhem: 2-1.

Het is het bekende probleem van Heracles dit seizoen: het elftal mist aanvallende stootkracht. De Almeloërs moesten het al stellen zonder Azzaoui en Vloet en daar kwam afgelopen week ook nog eens het vervelende nieuws van clubtopscorer Burgzorg bij. De aanvaller liep vorig weekend tegen Heerenveen een liesblessure op en na onderzoek bleek dat hij tot de winterstop niet meer in actie kan komen.

Voorsprong

Ondanks de absentie van het waardevolle trio, kwam Heracles in GelreDome nog wel op voorsprong. Sierhuis verliet de spitpositie en gaf de bal vanaf de zijkant goed voor op de inlopende Laursen. Met een knappe voetbeweging plaatste de Deense vleugelaanvaller het leer vervolgens achter Vitesse-goalie Houwen. Lang kon Heracles niet genieten van de marge van één, want even later verraste Openda Blaswich met een verdekt schot in de korte hoek.

Strafschop

Vlak na de rust nam Vitesse de leiding in eigen huis. Trontstad werd in de zestien neergehaald, waarna arbiter Manschot naar de stip wees. Openda nam het klusje succesvol voor zijn rekening en maakte de tweede van de middag. Vitesse had vervolgens de grootst nodige moeite om de punten in Arnhem te houden en moest dit bijna bekopen met de gelijkmaker van Heracles. Invaller Szöke kreeg diep in blessuretijd dé kans op de 2-2, maar stuitte op Houwen.

Lege handen

Wéér werd Heracles niet compleet op een hoopje gespeeld, maar opnieuw staat het elftal van Wormuth wel met lege handen. Heracles verzamelde slechts veertien punten uit de zestien gespeelde wedstrijden en heeft nog maar twee punten meer dan nummer zestien Fortuna Sittard, dat onder 'de streep' staat.

Vitesse - Heracles Almelo 2-1

0-1 Laursen (22)

1-1 Openda (28)

2-1 Openda (49/pen)

Arbiter: Manschot

Geel: Buitink, Manhoef; De la Torre, Schoofs

Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer (Oroz/81), Rasmussen, Dasa (Manhoef/46), Bero, Huisman (Yapi/65), Tronstad, Wittek; Buitink (Vroegh/72), Openda (Vonmoos/81)

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente (Sonnenberg/46), Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, De la Torre, Schoofs; Sierra (Bakis/69), Sierhuis, Laursen (Szöke/69)