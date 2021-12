Van Wolfswinkel: "Ongekend dat we in de tweede helft niet hebben gescoord"

FC Twente heeft haar opmars richting de top van de ranglijst succesvol voortgezet tegen RKC Waalwijk. In de eigen Grolsch Veste wonnen de Tukkers met 2-1, al had de score vele malen hoger uit moeten vallen, zag ook de trefzekere spits Ricky van Wolfswinkel.

De centrumaanvaller wist het net al na twee minuten te laten bollen. Het is niet de eerste keer dat Van Wolfswinkel vroeg scoort in een wedstrijd. "Dat is me nu al een paar keer gelukt. Het is heel fijn om het team op gang te helpen. Zoiets dwingen wij af door druk te zetten. We zijn gelijk scherp vanaf het begin, dat is een goed teken", zegt hij na afloop.

Verprutsen

Na vijf minuten stond het al 2-0 in Enschede, maar FC Twente liet na aan het doelsaldo te werken. "We zijn het niet gewend om zoveel kansen te krijgen, maar we verprutsen er heel veel. Het is ongekend dat we in de tweede helft niet hebben gescoord. Maar vandaag ging het gewoon eventjes niet. Dat is slordig van ons. Aan de andere kant krijgen we er gelukkig ook geen een tegen, dat is wel een kracht van ons", verklaart Van Wolfswinkel.

Vierde

Dankzij de driepunter tegen RKC staat FC Twente vierde. "We hebben een mooie stap gezet op de ranglijst. Alleen als je op lange termijn nog beter wilt worden, moeten we vaker scoren en wedstrijden 'dood maken'. Dat zijn momenten waarvan we moeten leren", aldus Van Wolfswinkel.