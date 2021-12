Balende Sierhuis: "Vanavond Max terugkijken, dan heb ik nog iets om van te genieten"

Ondanks dat alle ogen in Nederland gericht waren op de Formule 1, werd er ook nog gewoon gevoetbald. Max Verstappen versloeg Lewis Hamilton en werd wereldkampioen, maar bij Sierhuis is er weinig ruimte voor blijdschap. "Momenteel niet, maar als de adrenaline vanavond wat is weggeëbd ga ik even rustig de race terugkijken. Dan zal ik toch nog even iets hebben om van te genieten", zegt hij na afloop.

Hetzelfde verhaal

Heracles nam tegen Vitesse nog wel de leiding, maar ging uiteindelijk toch onderuit. Voor de vierde keer op rij. "Het is weer hetzelfde verhaal. Ik had er echt vertrouwen in en het gevoel dat we deze wedstrijd weleens konden gaan winnen. We kwamen ook op 0-1, maar gaven het toch uit handen. Dat is ongelooflijk frustrerend. Het is de hoogste tijd dat we eens een keer een resultaat boeken", vervolgt Sierhuis.

Ranglijst

Heracles Almelo zakt steeds verder weg op de ranglijst en heeft nog maar twee punten meer dan nummer zestien Fortuna Sittard. "Dat is part of the deal als je in het rechterrijtje staat en je verliest een paar wedstrijden. Wij moeten gewoon ons snot voor de ogen werken om zo goed mogelijk voor de dag te komen en zoveel mogelijk punten te halen. Wat dat betreft maak ik me niet druk, maar het zou wel fijn zijn als we deze tendens even kunnen omdraaien", aldus Sierhuis.