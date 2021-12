Opnieuw een jaar zonder kerstdiner in het restaurant: "Grote domper"

Morgen kondigt het demissionair kabinet in een persconferentie hoogstwaarschijnlijk aan dat de huidige avondlockdown verlengd wordt. Dat is volgens bronnen de uitkomst van overleg op het Catshuis van experts en de betrokken ministers. Dat betekent dat de horeca tot minstens begin januari moet sluiten om vijf uur 's middags.

Voor Michelle Hanekamp, eigenaresse van Ensemble Gastra & Bar in Zwolle, komt dat niet als een verrassing. Ze had zelfs al besloten om dit jaar helemaal dicht te blijven met kerst. "Ik verwacht dat het voorlopig nog niet over is. Ik denk dat we zelfs nog wel tot februari hier mee zitten, daarom hebben we ook besloten om het bezorgen weer op te zetten. Dat doe je niet als je er vanuit gaat dat het kort gaat duren."

'Niet gezellig meer'

Dat de avondlockdown nu inderdaad langer gaat duren, is niettemin een nieuwe klap voor Hanekamp. "Een grote domper natuurlijk. We hadden wel bepaalde diners staan in de maand december. Een huwelijk, zakelijke borrels. Daar gaan we groot verlies op lijden. Ook zakelijke uitjes gaan niet meer door. Als je niet meer gezellig bij elkaar mag staan, wordt het niet gezellig."

"Het is op bepaalde momenten heel erg moeilijk", vervolgt Hanekamp. "Deze week bijvoorbeeld, vond ik het heel moeilijk om te zien dat het zo rustig was. Het maakt je heel moedeloos, omdat je weet hoe het anders kan. Mijn gemoedstoestand is niet altijd even stabiel."

Met kerst wil je gewoon je restaurant helemaal vol hebben 's avonds Corine Vink, Restaurant Amused

Kerstlunch in plaats van -diner

Ook Corine Vink van Restaurant Amused in Hardenberg hield er al rekening mee dat de maatregelen langer zouden gaan duren. "We hebben alle reserveringen voor kerstdiners al omgezet naar kerstlunches. Daarnaast gaan we kerstdiners in boxen verpakken voor afhaal en bezorging. Maar het is allemaal wel waardeloos natuurlijk. Met kerst wil je gewoon je restaurant helemaal vol hebben 's avonds."

Ook voor Vink is het niet makkelijk om de moed erin te houden. "Het is heel lastig. Mensen komen toch minder snel voor een lunch, zeker doordeweeks. Ik denk dat we 70 tot 80 procent minder omzet draaien, en de steunpakketten gaan morgen pas open. Al zijn we wel blij met elke cent die we krijgen."

Tergend

"Mensen werken gewoon overdag", zegt Michelle Hanekamp van Ensemble in Zwolle over de lunches die ze aanbiedt. "Vorig jaar waren we compleet dicht, nu mogen we overdag open. Ik vind dat best wel tergend. Het feit dat je wel open mag, maar dat de opkomst dan tegenvalt."

Hanekamp: "Vijf uur sluiten is gewoon een rottijd, in het weekend blijven borrelaars graag tot een uur of zes zitten. Het is zuur voor de omzet, vooral in het weekend. Verder merk je dat er weer hetzelfde gebeurt wat er voorheen gebeurde, mensen blijven echt wel thuis. De decembermaand is duur, mensen gaan andere beslissingen maken."

Persconferentie

Vandaag en morgen zijn er nog meer overleggen en morgenavond is er een coronapersconferentie van het demissionaire kabinet waar de besluiten officieel worden bekendgemaakt en toegelicht.