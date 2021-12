Carbidbussen van Rein uit Hasselt gaan heel Nederland door: "Gekkenwerk"

In de achtertuin van Rein staan zo'n zeventig melkbussen, in alle maten en soorten. Carbidschieten is al jarenlang populair in Overijssel. "Er komen ook veel mensen uit de regio, zoals uit Kampen, Genemuiden en IJsselmuiden", vertelt Rein. Maar dit jaar krijgt de verkoper ook vraag vanuit de grote steden, zoals Utrecht en Amsterdam.

Carbidschieten is populair in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Grote steden

Vorig jaar merkte Rein dat de verkoop van carbidbussen opeens door het dak ging. "Het was ongekend. Iedereen wilde schieten. Ik kreeg opeens klanten uit Utrecht en Amsterdam die vroegen of ik ook carbidbussen kon opsturen. Het ging ontzettend hard."

Ik stuur zelfs melkbussen op naar Utrecht en Amsterdam Rein ter Bruggen

Volgens de verkoper heeft de sterk toegenomen populariteit aan carbidschieten alles te maken met het vuurwerkverbod dat vorig jaar voor het eerst van kracht was tijdens oud en nieuw. "Iedereen denkt natuurlijk: wat kan ik nog wel doen? Mensen gaan dan massaal knallen."

Het hele land door

Dat mensen hun plezier nu halen uit het carbidschieten, kan Rein zich goed voorstellen. Volgens hem is er niets mooier dan een goede partij carbid knallen.

December is dan ook echt zíjn maand. "Ik geniet er echt van. Ik ga dan het hele land door om melkbussen op te halen. Op oudjaarsdag ben ik alleen wel wat slechter bereikbaar. Dan ben ik zelf op straat aan het schieten", lacht Rein.

Maar nu kunnen liefhebbers nog een bus halen. Eén van hen is Remmelt Karssing uit Zwolle. Hij gaat voor de meest goedkope melkbus. "Eerst maar eens kijken of het carbidschieten wat voor me is", vertelt de Zwollenaar.